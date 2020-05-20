Коронавирус 20 мая: сколько людей заболело и выздоровело в Одессе и области

По состоянию на 9.00 20 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 19 230 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки выявили 354 новых случаев заболевания. Вылечились 323 человека. Зарегистрировано 16 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 5 955 пациента выздоровели, 564 человек умерли.

В Одессе и области к 9.00 20 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 792 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки: выявлено 8 новых случаев заболевания, 6 человек вылечились, летальных случаев нет.

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