Коронавирус 2 июня: сколько человек заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9.00 2 июня, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 24 340 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки выявили 328 новых случая заболевания. Вылечились 388 человек. Зарегистрировано 9 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 10 078 пациентов выздоровели, 727 человек умерли.

В Одессе и области к 9.00 2 июня, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 896 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области не зарегистрировано новых случаев заболевания и смертей, а также нет вылечившихся.

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