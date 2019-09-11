Точки зрения или две большие разницы: как встречали пленных в Украине и России

Все выходные страна следила за долгожданным, радостным и трогательным событием — возвращением на Родину наших граждан, которые по разным причинам и разное время пребывали в камерах российской системы исполнения наказаний.

Их окрестили «узниками Кремля», «политзаключенными», «заложниками режима» и прочими благородными определениями. Но все это не так важно. Ведь главное, что домой вернулись сыновья, отцы, мужья, близкие и родные, которых ждали, о которых переживали, по которым скучали, которыми гордились, за которых боролись.

И именно так это выглядело, когда обмен пленными состоялся и самолет приземлился, когда на трапе показался первый из возвращенных домой украинцев.

А по-настоящему трогательно было, когда офицеры, моряки, сильные мужчины, пожимая руку президенту, все оглядывались на толпу встречающих, отыскивая взглядом родных. А те мужественно ждали, но радость и волнение все-таки пересилили и толпа хлынула к трапу. И не помеха им была служба протокола, охрана первого лица и присутствие нескольких десятков камер.

Вы уж простите, дорогие читатели! Знаю, что эти кадры все уже видели и не раз. Но напомнить об этом нужно было. И вот для чего. Я часто читаю, смотрю, слушаю материалы своих коллег из других СМИ — для журналиста это полезно. Так вот, контраст между встречами — в Киеве и Москве — налицо. А точнее контраст в освещении этих событий.

В столице РФ вернувшихся «из украинских застенок» уж точно не встречали родственники и представители власти, а у трапа, судя по всему, вообще была только одна камера. Так как сюжеты на трех федеральных телеканалах (специально посмотрела несколько, понадеялась, что журналисты ВГТРК просто неудачно сработали) сделаны как под копирку.

Одни и те же кадры, один и тот же закадровый текст, единственный «герой» — журналист Кирилл Вышинский. Он рассказывал о «фашистском» украинском режиме, отсутствии у нас свободы слова и давлении на журналистов. Интересно, а коллега, посмотрев эти сюжеты, остался при таком же мнении? У меня лично сложилось впечатление, что съемку вела какая-то пресс-служба. Она и разослала по всем каналам отснятое видео и пресс-релиз. А телевизионщики сюжеты уже «слепли из того, что было».

Я подчеркну: в 6-8-минутных сюжетах только 2-3 кадра спускающихся по трапу людей (между прочим, почему-то с полными сумками). И никакой информации о том, кто именно вернулся в Россию, кто ждал этих людей, и даже пресловутых «РФ спасает украинцев от украинцев» тоже не было. Ни-че-го! Как будто бы обмен проходил не по формуле «35 на 35», а «35 за одного». Это меня поразило больше всего.

Вот и сложилось впечатление, что в Украине стало больше на 35 героев, а в России… В России после критики от своих же граждан журналисты вдруг проснулись. Вот только теперь, уважаемые коллеги, это выглядит лишь как оправдание.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich