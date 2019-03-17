﻿ Школьный учитель: светоч знаний или самодур с указкой? - Одесская Жизнь

Почему получается так, что одни учителя приходят в школу делиться знаниями, а другие – самоутверждаться за счет наших детей?

С юных лет нас окружают учителя. Они раскрывают перед нами секреты чисел, объясняют законы природы, знакомят с шедеврами мировой культуры. Они открывают перед нами двери в этот мир, наполненный радостью узнавания.

Настоящие педагоги учат нас не столько науке, сколько умению учиться, самим находить источник знаний. Они пробуждают в нас тягу к доброму, светлому. Именно такие преподаватели и вдохновляют.

Однако встречаются и другие учителя, которые, наоборот, способны отбить у детей всю охоту к познавательному процессу и оставить психологические проблемы. Знаю я это не понаслышке, ведь мой классный руководитель именно так и делала. Она не стесняясь высмеивала меня и мою семью, когда мы не могли оплатить какие-то школьные нужды. Естественно, что в такой ситуации мне не хотелось идти в школу. Все закончилось тем, что родителям пришлось перевести меня в другое учебное заведение, ведь директор не реагировала на жалобы моей матери. А недавно к нам в редакцию обратилась читательница, с жуткими рассказами об учителях одного из лицеев нашего города. Там «сильные мира сего» в открытую говорят, что детей надо ломать, что их нельзя любить и самое, пожалуй, худшее — натравливают ребятню друг против друга. На любые жалобы родителей директор лицея предлагает перевести детей в другую школу. А вот еще один случай, который недавно взбудоражил одесситов. В дошкольном учреждении применяли физические методы воспитания. В этом призналась воспитатель этого частного детского сада: «Я всего лишь взяла его за ухо, мама должна мне еще спасибо за это сказать».

Если объединять все эти случаи и давать им общую оценку, то, наверное, стоило бы в первую очередь говорить о профессиональной несостоятельности, профессиональной неграмотности или даже профессиональной непригодности таких педагогов. Сами инциденты по любым меркам — и профессиональным, и человеческим, — безнравственны и жестоки. Что же случилось с теми, кто призван «сеять разумное, доброе, вечное»?

Учитель наказывает, потому что не чуток сердцем, не готов понять и простить в силу своих личностных качеств, душевного развития? Или потому, что ему никто не объяснял, как это может отразиться на развитии ребенка, на его физическом и психическом здоровье?

К сожалению, учителей почти не учат этим «премудростям»: в стандартах высшего педагогического образования отведен минимум на освоение этих знаний. Стоит ли удивляться, что современный учитель — это, прежде всего, математик, физик, филолог, но не специалист, изучающий ребенка, такого ранимого, живущего в постоянном напряжении. Это очень сложный для познания «объект», часто страдающий от несправедливости, страхов, двойного прессинга школы и родителей.

Уверена, нужно, не откладывая в долгий ящик, корректировать педагогическое образование, другому и по-другому учить будущих учителей. Пока они не покалечили наше будущее, наших детей.

Фото shkolazhizni.