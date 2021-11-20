Ремонт дорог в Одессе: экстремальные приключения за свой счет

Уже давно давала себе слово не затрагивать тему медицины, ремонта дорог и обманов в торговле, а авторские колонки писать только о хорошем, возбуждая в согражданах исключительно оптимизм. Не получилось. Да и как можно написать что-то жизнерадостное после того, как пройдешь-проедешь по городу?

Судя по всему, горсовет решил проводить ремонт одесских дорог до скончания века, до второго пришествия, до новых веников — выберите, что больше нравится. Многие могут мне возразить: они же для нас стараются! Вон, столетние трамвайные пути у «Привоза» меняют на новые, Новощепной ряд облагородили. Правда, транспорт там уже больше года не ходит, но не это же главное — работают люди, пекутся об одесситах, о красоте родного города. А трамваи, глядишь, когда-нибудь и пустят.

Ремонты дорог — дело безусловно нужное, но это если заниматься им без фанатизма. А сейчас все эти «улучшения» и «реставрации» превращаются в издевательство над жителями города. Я живу недалеко от «Привоза» и, естественно, часто посещаю рынок. Так вот все лето, да и сейчас, пожилые люди, инвалиды, женщины с детьми вынуждены были с риском для здоровья пересекать разрытую улицу. Глядя на их курбеты и сальто с колясками и костылями, участники ралли «Дакар» рыдали бы от зависти. Строители даже не удосужились нормальные мостки проложить для пешеходов. Те доски, что лежали над траншеями, были не менее травмоопасными, чем ямы вокруг. Мало что изменилось там и сейчас.

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Да ладно бы еще ремонт, так ведь и транспорт там ходить перестал. Теперь добраться до вокзала или в центр можно только с несколькими пересадками муниципальным транспортом или маршруткой. А так как на маршрутки пересела вся Одесса, то лучше вообще пешком. Кстати, в разгар пандемии лишить одесситов части трамвайных маршрутов — это что, такой способ снизить риски и уменьшить заболеваемость? Впрочем, это вопрос риторический.

Впереди зима, дожди, снег, и если сейчас передвижение по городу — удовольствие сомнительное, то что будет через месяц или два? Наверное, придется нам рафтинговое снаряжение приобретать и сплавляться по разрытым улицам, как по горным рекам. Или обзаводиться последними моделями дирижаблей.

В европейских и прочих развитых странах население таким испытаниям стараются не подвергать. Там подобные ремонты делают так, чтобы жители ощущали неудобства как можно меньше времени. У нас же забота о комфорте одесситов — из области фантастики. Между прочим, хочется напомнить, что городской бюджет наполняют в том числе и деньги одесситов, и хотелось бы, чтобы с нами все же считались. А за ремонты и реконструкции появлялось бы желание сказать спасибо «отцам города», а не ругать последними словами тот день, когда отдавал за них свой голос.

Ранее в Блогах «Одесской жизни»: Темная сторона Одессы: под знаком блэкаута.