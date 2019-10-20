Прощайте, друзья..?

Говорят, количество книгочеев стремительно сокращается, но все же для многих книги по-прежнему остаются друзьями. Ведь что за роскошь, согласитесь, общаться с Шекспиром и Розановым, Юнгом и Пастернаком, Ильфом и Петровым… Находиться в компании лучших умов человечества. И многие читатели действительно вступали с авторами в диалог, оставляя свои заметки и рассуждения о прочитанном на полях и форзацах книг. Иногда читать их было не менее интересно. Порой, хотелось и самой вступить в беседу. Соцсетей в те времена еще не существовало. Зато существовал великолепный Дом книги – в самом центре Одессы, на Дерибасовской. Выйти оттуда без покупки было просто не реально. А можно было, пристроившись между стеллажей, книги почитать.

Сейчас там торгуют достаточно некачественными шмотками. Но, правда, в начале 90-х – во времена книжного бума, когда стало возможным издавать все, что хотелось, – в Одессе появилась сеть книжных супермаркетов КС. Сегодня с улиц нашего города они постепенно исчезают. Книги, за которыми когда-то охотились, грудами лежат на развалах Староконки. А в уцелевших еще книжных магазинах, пока что полностью не переключившихся на канц- и хозтовары, – пустыня. Правда, дешевле покетбука за 100 грн, вы здесь навряд ли книгу найдете. Зато, восхищенные полиграфическим великолепием изданий, остро осознаете, что книга, действительно, лучший подарок. Если, конечно, книги у вас лучшие друзья – а не бриллианты.

Бесконечные повышения цен на электроэнергию, краски, печать, бумагу бесконечно повышают и цену книг. Шедевры полиграфического искусства, похоже, уже сегодня можно приравнять к предметам роскоши. Помню, хотела я на книжной выставке-ярмарке, где цены значительно ниже, приобрести ребенку необходимую для учебы историю костюма издательства «Мистецтво». Ан, нет – цены кусаются. При всем желании, не поднимается рука более полутора тысяч за двухтомник – да, прекрасно изданный – отдать.

Можно возразить – сегодня, если задаться целью, возможно скачать, практически, любую книгу. Но, во-первых, как показывает опыт, – не любую. А во-вторых, начинающих читателей – детей – чтением в электронном формате не заинтересуешь. Для них книга должна быть ярким увлекательным праздником. А читать подрастающему поколению необходимо – научными исследованиями доказано, что именно чтение развивает правое полушарие головного мозга, основная специализация которого – творчество. Вот и хранят родители, дедушки и бабушки для детей и внуков свои любимые детские книжки. Сейчас такие, если и найдешь, то не всегда укупишь.

Ну, а для книгочеев со стажем пусть таки будет книга предметом роскоши. Ведь единственной настоящей роскошью называл Экзюпери и человеческое общение. Не скажем же мы книгам: «Прощайте, друзья»?

Фото: static.skyeng.ru