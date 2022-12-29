Потерянное Рождество: о тех, кто больше никогда не встретит праздник

В дни Рождества, которое празднуют во всем мире, я хотел бы, чтобы вы дали почитать эти строки тем, кто не может как мы прочувствовать ВОЙНУ!

Ведь войны начинаются не только из-за диктаторов. Но и из-за того, что люди забывают, что такое война. Если бы во всех странах мира в школах, техникумах и вузах были бы уроки памяти войны и ее последствий, то все бы помнили! Диктаторы и их окружение четко знали бы про свое будущее, а простые люди никогда больше не поддерживали войну!

Английский, немецкий, французский… Разные страны и люди! Пусть все они на несколько минут в этот светлый день почувствуют тьму, которая окутывает нашу страну!

Преподаватели университетов, переводчики, писатели помогали перевести эти строки! И если вы сможете, отправьте их дальше, тем больше людей узнает о нашей беде, сможет ее прочувствовать.

Это не рассказ и не история! Это короткий, не многословный крик отчаяния и горя, который никогда не услышат одни, но который никогда не прекратит звучать в головах других.

Это своего рода молитва о том, чтобы ни одному из миллиона украинских детей никогда больше не было холодно и страшно из-за войны и российской агрессии, больше никогда…

РУКИ АНГЕЛА

— Мама, почему так темно? Сейчас ночь? Мне страшно, мама!

— Не бойся, малышка, все будет хорошо…

— Мама, почему я ничего не вижу, был же день?

— Теперь ночь, малышка, теперь всегда будет ночь…

— Мама, почему я не могу тебя обнять, где мы, мама?

— Я не знаю, любимая, но я держу тебя крепко и не отпущу ни за что на свете…

— Мама, а я смогу сегодня поиграться с друзьями на площадке?

— Нет, малышка, уже наверно нет…

— Мама, мне страшно, папа скоро придет?

— Не знаю, солнышко, думаю, что нет…

— Мама, ты меня отпускаешь, мне холодно, не отпускай меня, пожалуйста… Мне очень холодно…

— Я не могу, доченька, я стараюсь изо всех сил, но уже не могу…

— Мама, мы умерли, мама? Мама, я хочу жить…

— Да, малышка, но мы снова встретимся, просто в другой жизни… И я снова буду твоей мамой, а ты будешь моей доченькой, и я снова смогу тебя обнять!

Прости меня, доченька…

— Мама, не отпускай меня… Мама, не уходи, мама, мне очень страшно, мама…

— Мамочка, это твои руки, это ты?

— Нет, но когда-то я снова отнесу тебя к ней, а пока просто закрой глаза и тебе больше не будет холодно и страшно, больше никогда…

ЕЙ БЫЛО 6 ЛЕТ, И ОНА ВМЕСТЕ С МАМОЙ И ЕЩЁ 450 ЖЕРТВАМИ БЫЛА НАЙДЕНА НА МЕСТЕ МАССОВОГО ЗАХОРОНЕНИЯ В ИЗЮМЕ В 2022-м году ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ!!!

Никто из нас не знает, что находится там, за границей жизни и смерти, но я надеюсь, что она ещё встретит снова свою маму, а мама сможет снова ее обнять!

А все, кто виноват в этом и тысячах других преступлений, будут мучиться ВЕЧНО!

И самое главное, люди не должны все это забыть! НИКОГДА!

Андрей КАВУН