Остаться в живых в Одессе: идем в школу, как на фронт

Еще летом Верховной Радой было решено, что осенью дети возвращаются в школу, а дистанционное обучение будет введено при необходимости. Главное условие посещения школы — это ежедневный температурный скрининг, соблюдение правил гигиены, дезинфекция помещения и, конечно же, масочный режим. Но все же многих родителей не отпускает страх: а вдруг ребенок заболеет коронавирусом? Ведь в классе риск заражения может повышаться. Но специалисты уверяют, что проблем со здоровьем можно избежать, если соблюдать все рекомендации, а ребенку обеспечить активный и здоровый образ жизни.

В Украине, чтобы снизить риски заболевания среди детей и учителей, многие школы перешли на две смены обучения — начальная школа посещает уроки с утра, все остальные с обеда до шести вечера. Особенно трудно приходится старшеклассникам, которые должны найти в этом расписании время на курсы или дополнительные занятия. Нелегко и учителям, помимо очных уроков, они работают и над онлайн-уроками. В которых, кстати, школа им не особо помогает, и все приходится делать своими силами и ресурсами. В итоге нагрузка в разы увеличивается, и теперь не понятно, что лучше — сидеть дома или ходить в школу.

Одесский историк и краевед Дмитрий Жданов, который сейчас сам лечится от коронавируса, также не стесняется говорить о реалиях учебы в одесских школах сегодня: «Долго еще эта ситуация с открытыми школами продлится? Как можно было открывать школы без действующих систем вентиляции в помещениях? Которая по санитарным нормам должна работать, а по факту не функционирует еще с 80-х годов? В результате в классах находиться невозможно, а если открываются окна и двери — детей и учителей косит сквозняк, из-за которого начинаются ОРЗ, бронхиты и воспаления легких. Как можно сохранять социальную дистанцию в классах, в которых на 25 квадратных метрах сидит 30 учеников? О каких противоэпидемиологических мероприятиях может идти речь, если на выходных дети «оздоравливаются» на море, где все пляжи забиты приезжими (в том числе из красных зон), а в понедельник идут в школу? В итоге в классах по 10-15 отсутствующих. Каждый день учителя идут на больничный. И когда вернут дистанционное обучение, проводить онлайн-уроки уже будет некому».

В одесских школах и правда слишком много учеников — количество детей в классе доходит до 40 человек. И да, это правда: необходимые условия им никто сейчас не создаст. К примеру, в Европе также поддерживают очное обучение, но при этом уменьшили число детей в классе до 10 человек. Как будет дальше у нас, и думать страшно. Ведь дети и учителя находятся в условиях «коронавирусного фронта». Хуже только врачам. Когда начнутся массовые заражения, школы придется закрыть — со всеми вытекающими последствиями. Остается надеяться на лучшее, а всем одесситам пожелать крепкого здоровья.

Читайте также: Новое карантинное зонирование: в какой зоне будет Одесса?