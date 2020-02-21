О чем говорят одесситы: “Реставрация, называется!”

У нас теперь все зовется реставрацией — ремонт, реконструкция, перестройка чего-либо исторического. Даже покрасочка обыкновенная величается именно так. В общем, прикоснулись к памятнику, дворцу, зданию, эркеру, балкону — и вот вам, значит, уже отреставрировали.

Потом, правда, возникают некоторые, мягко говоря, неувязочки. Ну вот, к примеру, из «мелких» случаев. Атланты на Гоголя, 9, например, реставрировали. И так придали им современности в виде распределительных коробок и скруток проводов, что в результате все бы хохотали от души, если б не было так грустно.

Полюбовались мы недавно еще одним примером «реставрации». На сей раз одной из кариатид в Пассаже. Покрасили историческую барышню. От души. Так, что она, бедная, теперь пугает своей «ржавой внешностью».

Ой, примеров современной реставрации в Одессе много. Краевед Дмитрий Жданов недавно еще один пример привел под названием «В Одессе еще не то бывает». Пример — супер: «реставрировали» старинную лестницу в историческом доме. Так дыру в ступеньке залатали… исторической закладной табличкой. В общем, весь историзм сохранился: и лестница без дыры, и табличка не украдена, а просто «переехала».

Смотрят одесситы на очередной пример реставрации — что малой, что «грандиозной», вздыхают тяжко, в соцсетях фотографиями очередного «комшарика» делятся, бьют тревогу, откровенно возмущаются. Теряем, мол, исторический облик города, он теперь только на старых открытках-фото сохранился.

А чего, собственно, возмущаться, если у нас в классификаторе профессий специальности «реставратор» вообще нет?! Нет, была когда-то, но, как говорится, сплыла, ее попросту упразднили.

По этому поводу еще в прошлом году архитектор-реставратор Анатолий Изотов опубликовал петицию на сайте Президента Украины. Что в петиции? Понятно, что: вернуть эту важнейшую профессию в классификатор. По той простой причине, что профессиональные реставраторы необходимы позарез.

И что же? А не набрала петиция необходимого количества голосов, несмотря на все призывы к сохранению нашей культуры, пояснения обеспокоенных специалистов, что реставрация — это не расходы, а инвестиции. Что отреставрированные (а не «подмазанные») здания — это туристическая привлекательность, налоги, рабочие места, пополненный городской бюджет…

Стоит ли после этого удивляться-поражаться-возмущаться подмарафеченными фасадиками? По большому счету, мы скоро вообще перестанем понимать, чем реставрация отличается от того же «подмазывания-подкрашивания-ремонта-реконструкции».

И, кстати, о будущем, по теме «что будем нашим детям показывать?». Как рассказывал Анатолий Изотов, на сегодняшний день в Украине есть всего 100-150 специалистов-реставраторов. А официально зарегистрированных памятников архитектуры в стране — 130 тысяч, старинных зданий, не взятых на учет — и того больше.

Вот и считайте.

Фото: lotsia.com.ua

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