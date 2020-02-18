Любуемся и задумываемся: Одесса и ее окрестности — на старых открытках (фото)

Данная подборка открыток с видами Одессы и ее окрестностей из давних и не таких уж давних времен — это своеобразный подарок всем нам от одесского краеведа, геолога и педагога Дмитрия Жданова.
Он щедро поделился данной подборкой старых открыток на своей странице в Facebook.
Благодаря ей мы теперь имеем возможность увидеть, как выглядел Оперный театр давным-давно и сравнительно недавно, как в «раньшие времена» выглядела улица Ришельевская и Куяльницкий лиман, Аркадия и Городская дума…
Это своеобразное путешествие по прошлому и самого города, и его окрестностей, отличная возможность полюбоваться и задуматься о внешнем облике Одессы, и, конечно же, мысленно сравнить ее с днем сегодняшним.
Все открытки — с Facebook-страницы Дмитрия Жданова
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