Любуемся и задумываемся: Одесса и ее окрестности — на старых открытках (фото)

История Одессы: кто такие биндюжники Профессия биндюжника появилась почти 200 лет назад, с введением в Одессе порто-франко. Сегодня о ней знают только жители немногих приморских городов. Впрочем, забыли о ней не так уж и давно — редких ее представителей можно было встретить еще полвека назад. ПОДРОБНЕЕ

В этот день в истории: в первые годы одесситов развлекали любительские труппы 10 февраля 1805 года в Одессе состоялось первое выступление польской профессиональной театральной труппы. Это стало началом летописи одесского театра. До этого все театральные труппы, которые выступали в Одессе, были аматорскими. ПОДРОБНЕЕ

Как лечили зубы в старой Одессе: пломбы из платины и технологии XXI века Когда речь заходит о стоматологии XIX века, большинство из нас, вероятно, представляют кабинет зубного врача как камеру пыток, где зубы пациентам лечили допотопными инструментами и такими же методами. Но на самом деле все было далеко не так: технологии, которые используют современные дантисты, были известны одесситам еще 130 лет назад. ПОДРОБНЕЕ