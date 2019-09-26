Не быть равнодушным: как избежать страшных аварий на дорогах

В Одесской области 21 сентября произошло жуткое ДТП — грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате ДТП погибло 9 человек, еще 4 получили травмы и находятся в больнице. На следующий день в Житомирской области произошло не менее жуткое ДТП: столкнулись автобус и грузовик. В результате 9 человек погибли, 11 получили травмы.

Возникает вопрос, а был ли шанс у этих людей выжить? Мог ли водитель пассажирского транспорта избежать столкновения?

В сети Фейсбук появился пост Марины Закливенец, которая стала свидетелем нарушения правил дорожного движения водителем маршрутки №52 «Одесса-Аккаржа» — это тот же маршрут Одесской области, где днем ранее произошла трагедия.

«Резко набирает скорость, потом резко тормозит! Большую часть пути он разговаривает по телефону. Вдоль 7 км мчит с телефоном в руке, также с телефоном въезжает на круг 7 км. А там, извините, движение! Из-за разговора по телефону пропускает остановку, и высаживает человека прямо на пешеходном переходе, на «зебре». Участок дороги, где вчера произошла авария, просто пролетел!

Не стала с ним ругаться просто из-за того, что сама виновата, что села туда. Да и остальным пассажирам просто пофиг. Это очень печально, товарищи!».

Автор как бы понимает, всю печальность ситуации, однако делать замечание водителю, а тем более писать жалобу она так и не решилась.

По этому поводу очень хорошо написал Ричард Эберхарт: «Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».

Ведь что такое равнодушие? Это не только молчаливое потакание злу, это еще и бездеятельность, которая оправдывается утверждениями типа «моя хата с краю», «что я могу изменить» или «мое обращение ни на что не повлияет».

Пока мы не начнем думать о проблемах родного города, как о своих собственных, не стоит ждать, что мир изменится в лучшую сторону. Не надейтесь, что кто-то изменит мир за вас. Или ждите. Ждите и расстраивайтесь, что ничего не меняется. С тем и закончите свой путь на Земле.

Поймите, не нужно подвигов. Начните с малого. Сделайте для начала хоть что-то. Для начала просто стряхните с себя равнодушие. И тогда вера, что вы можете изменить мир, придет сама.

Я обращаюсь ко всем людям: в случае если вы видите, что водители пассажирского транспорта явно нарушают ПДД, не молчите об этом. Пишите жалобы в компанию перевозчик, а также на горячие линии города или страны, сообщайте об этом в полицию. Возможно, в будущем это спасет кому-то жизнь!

Фото: lenta.ua