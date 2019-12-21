«Мы едем, едем, едем…»: авторская колонка об условиях работы медиков в Одессе

В конце ноября я собралась к семейному врачу. Визит в поликлинику я планировала почти месяц: над головой, как дамоклов меч, висели мелкие проблемы, которые вполне можно было разрешить за один визит. В своей поликлинике по улице Болгарской я не была достаточно давно, и, позвонив узнать, когда принимает мой врач, выяснила, что семейные врачи теперь обитают по другому адресу — на улице Степовой. Отпросившись с работы, я отправилась на поиски.

Район этот я знаю очень хорошо, но, тем не менее, подходящих помещений в округе вспомнить не могла. В конце концов, я просто позвонила в регистратуру и под руководством доброй девушки-регистратора, наконец, нашла нужное здание. Перед входом в арку на стене висело небольшое ярко-синее объявление, извещающее, что здесь находится амбулатория №1. С левой стороны я увидела такую узкую и ободранную дверь, что долго сомневалась, действительно ли она ведет в медицинское учреждение. Однако самые сильные впечатления ожидали меня впереди.

Войдя внутрь, я просто потеряла дар речи. Было такое ощущение, что в коридорах буквально накануне вели боевые действия — на эту мысль наводили неровные стены, ободранная краска и осыпающаяся штукатурка. Во всяком случае, царящая вокруг разруха не позволяла поверить в иное. На второй этаж, где размещались кабинеты семейных врачей, вела металлическая лестница с узкими ступенями. Я поднялась по ней с опаской и представила, как по ней взбираются люди с ограниченными возможностями, на костылях или с тростью, — к своим травмам они легко могли бы получить парочку новых.

В общем, впечатление амбулатория оставляла неслабое. У меня буквально сразу появилось ощущение, будто я попала в худшие советские времена. А когда представила, что теперь в случае проблем со здоровьем мне придется приходить в это здание постоянно, просто впала в состояние прострации. Однако, как выяснилось позже, паниковала я зря.

Недели через две я с радостью узнала, что семейных врачей вернули в «родное гнездо» — к светлым кабинетам, лифтам и широким коридорам. Правда, мою радость несколько омрачало непонимание — зачем было тратить деньги и время на переселение медиков? Зачем было срывать людей с рабочего места и сто раз менять графики приема? Зачем было создавать неудобства не только собственным сотрудникам, но и пациентам, среди которых большое количество пожилых людей? Может, в кабинетах семейных врачей делали ремонт? Но даже в этом случае, думаю, можно было обойтись без «великого переселения народов» и не перевозить врачей и всю медицинскую документацию в помещение, явственно напоминающее сарай. Я считаю, что такое отношение к медикам — прямая угроза благополучию пациентов и неуважение к самим семейным врачам, на плечи которых во время эпидемий и, в частности, в зимнее время падает самое тяжелое бремя.

Фото: obozrevatel.com

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