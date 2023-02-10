Коммунальная Одесса: дыры в асфальте не латают, а снег почти не посыпают

Одесский снегопад встревожил меня не на шутку. Ведь в Одессе это означает любые коммунальные проблемы — от заносов до гололеда. Обрадовать это явление может одесситов только в период полного блэкаута — во-первых, в темноте от снега будет немного светлее, а во-вторых, снег выровняет все рытвины и колдобины, которые «украшают» одесский асфальт в большинстве районов города. Во всяком случае, на Молдаванке и в части Приморского района — точно.

Освещение улиц в Одессе

Что касается освещения, то тут все ясно: энергетические проблемы с каждым обстрелом становятся все серьезнее. Однако ирония судьбы в том, что наши улицы остались в том же состоянии, что и до блэкаута, а состояние у них, мягко скажем, было далеко не блестящим. Например, на улицах, идущих от «Привоза» в сторону Алексеевской площади, асфальт представляет собой сплошные ямы. И засвидетельствовать это я могу лично.

Дней десять назад, еще до того, как снег скрыл «добросовестную» работу соответствующих служб, по дороге с работы я угодила ногой в яму и совершила далеко не мягкую посадку. Заметьте, в руках у меня был фонарик, но тротуары у нас такие, что даже его свет не помогает.

Дыры в асфальте на тротуарах Одессы

Понятно, что обеспечить освещение улиц городская власть сейчас не может. Но вот озаботиться тем, чтобы «зашпаклевать» дыры в асфальте на тротуарах она уж точно в силах. Или коммунальные службы предполагают, что по улицам в темное время суток ходят только легконогие газели и серны, которые ловко перепрыгивают ямы, ощущая их на уровне подсознания? А как быть людям средних лет и старше? Кто будет отвечать, если они получат серьезную травму? Боюсь, что никто: все спишут на военное положение и проблемы с освещением.

Почему так слабо посыпали тротуары

Впрочем, не прибавил одесситам в этом смысле оптимизма и выпавший не так давно снег, который заботливо скрыл все неровности и опасные места. И хотя с ним на улицах стало светлее, опасность травмироваться для горожан не уменьшилась. Улицы посыпают песком не везде, а там, где они посыпаны, такое ощущение, что песок дворники отрывали от собственной души или вынимали из личного кармана — узенькие дорожки еле обозначены желтоватым налетом.

Справедливости ради нужно отметить, что в Преображенском парке практически сразу были расчищены широкие и удобные дорожки. Очень хочется поблагодарить сотрудников парка, которые позаботились о нашей безопасности.

Снег в Одессе пролежал недолго, последние остатки льда уже почти растаяли, но проблема все равно не исчезла. Что называется, «не вмер Данило, так болячка задавила»: либо будем падать на скользких тротуарах, либо спотыкаться о разбитый асфальт.

Возможно, городские коммунальные службы, в свободное от самопиара время, смогут уделить хоть немного внимания нашим проблемам? Ведь сейчас — зимой и в темноте — самое время показать, как они на самом деле заботятся об одесситах.

Читайте также:Повышение коммуналки: какие услуги и когда могут подорожать