Как уберечь Одессу от вандалов?

Я очень люблю прогулки по Одессе. И в эти весенние дни очень хотелось бы говорить, какой у нас особенный город, и как нам, одесситам, повезло жить в «Жемчужине у моря»…

Однако после очередного променада меня посещают далеко не самые светлые чувства. И вот в чем дело. Вместо прекрасных и радующих глаз городских пейзажей, я все больше замечаю в нашем городе — результат вандализма. Речь, в первую очередь, идет о том, что вандалы с завидным постоянством портят городское имущество в общественных местах. Ломают и разрисовывают остановки общественного транспорта, скамейки, урны, светильники и даже столбы уличного освещения.

Особенно страдают от вандалов стены наших исторических зданий. На их реставрацию и так не хватает финансирования, а тут еще обезумевшие «живописцы» считают своим долгом пройтись черным баллончиком по этим вековым стенам. И я сейчас не говорю об импульсивных, но счастливых и чувственных надписях типа: «Спасибо за сына». Я говорю о бессмысленных и гадких «разрисовках» на недавно отреставрированном мосту Коцебу, или бездумном издевательстве над храмом Мельпомены, что в самом центре города, или про объект культурного наследия — дом с Атлантами, который также был изуродован вандалами. Вместо того чтобы направлять деньги на благоустройство новых территорий, власти вынуждены снова и снова ремонтировать светильники, красить фасады, устанавливать новые урны и лавочки взамен испорченных. А иногда, это ложится на плечи тех неравнодушных одесситов, которые уважают наш город, культуру и занимаются благоустройством, потому что у города не хватает возможностей на незамедлительный ремонт или реставрацию.

Я задаюсь вопросами: почему это явление разрастается в Одессе, как гнойный нарыв? Неужели уровень нашей культуры упал настолько низко, что мы не ценим старинной красоты или, пусть не масштабного, но благоустройства нашего города? Ведь мы тут живем, и этот город наш дом, а для приезжих — гостевая друзей.

Кстати, о гостях города. Очень большой процент туристов приезжают и «охотятся» именно за красивыми кадрами архитектурных творений. Приедут ли они снова, если эти здания будут уничтожены графическими каракулями и силой, для которой «ума не надо»?

Ситуация мало приятная и требует решения. И если уж не удается достучатся до здравого смысла вандалов, то необходимо ввести систему наказаний за порчу городского имущества. Потому что сейчас с наказанием дело обстоит, скажем честно, плохо, вернее, никак. Предписание с требованием привести вид здания, помещения в надлежащий вид поступает их собственникам, а не исполнителям «художеств», поэтому последним довольно вольготно живется. Именно эта безнаказанность дает им право снова и снова проявлять хамство к Одессе-маме. «Ломать — не строить», – гласит народная мудрость. И наши хулиганы полностью подтверждают поговорку на практике.