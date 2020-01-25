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Новости Одессы и Одесской области

Говорит эксперт: об озверевшем гриппе и своевременном лечении

Говорит эксперт: об озверевшем гриппе и своевременном лечении

Украинские врачи предупреждают об опасных последствиях гриппа — вирусной пневмонии со стремительным течением. Человек буквально сгорает изнутри. Болезнь способна за несколько дней привести к летальному исходу.
Так, в Тернополе больницы уже переполнены. Пять человек в реанимации, а трое — скончались.

Но одесситов эта напасть пока миновала. По данным Одесского областного лабораторного центра, на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели 4363 человека. Это не превышение эпидемического порога, а обычное сезонное обострение респираторных болезней.

Пресс-секретарь Департамента здравоохранения Одесского горсовета Алена Вельможко сообщила, что Городская инфекционная клиническая больница работает в штатном режиме. Кроме того, пресс-секретарь напомнила о необходимости прививки от гриппа людям, находящимся в зоне риска. Это люди, старше 65 лет, дети до 7 лет, беременные женщины, люди, страдающие бронхиальной астмой и сахарным диабетом.

А вот тем, кто все же попался в цепкие лапы болезни, стоит прислушаться к рекомендациям врача-иммунолога Хмельницкой областной больницы Галины Грановской.

«Пришел грипп. Причем озверевший.

Практически на моих глазах у здорового, крепкого мужчины за несколько часов от начала гриппа развилась пневмония. Медики поймут — пневмония эта была вирусная. А это означает, что грипп в этом году злющий.

Тех, кто успел вакцинироваться, поздравляю. Тем, кто не успел — пара рекомендаций от простого врача.

Если заболели — ни в коем случае не пытайтесь маскировать симптомы и ходить на работу! Это очень небезопасно для вас и может закончиться смертью для кого-то, кого вы заразите в транспорте или на работе. Особенно опасен такой грипп для беременных женщин.

Заболев, не воплощайте в жизнь самых чудовищных рецептов «народной медицины» — водку с перцем, горчичники, сауну, обжигающий чай с малиной, молоко с маслом, иммуностимуляторы, луковый сок в нос и проч. С самого начала заболевания пейте много воды и контролируйте температуру с помощью парацетамола или ибупрофена (ни в коем случае не с помощью аспирина!).

Помните — для гриппа не характерен кашель. Покашливание просто за счет немного раздраженного горла — да, но не кашель. Если вы закашляли — есть вероятность, что инфекция начинает добираться до легких.

Что очень характерно для вирусной пневмонии — быстрое нарастание страшной слабости и одышки. Просто на глазах. Если у вас появилось что-то похожее, вы должны максимально быстро добраться до инфекционной больницы. Поверьте, как бы ни была вам неприятна мысль о больнице, в данном случае именно в этом ваше спасение. Там вам начнут интенсивную терапию противовирусным препаратом (тамифлю) и, чаще всего, двумя антибактериальными препаратами. И спасут вашу жизнь. В прямом смысле слова.

Ни в коем случае не терпите до последнего! Иначе можно действительно дотерпеться до фатального исхода.

Здравомыслие и хорошо работающий инстинкт самосохранения — наше все».

Фото: cdnimg.rg

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