Зимнее время: как перевод часов повлияет на самочувствие?

«Одесская жизнь» разбиралась, почему хотят отменить перевод часов и как переход на зимнее время может отразиться на нашем здоровье?

В последнее воскресенье октября Украина снова переходит на зимнее время. Так, с 30 на 31 октября в четыре утра мы переведем наши часы на час назад. Однако вот уже несколько лет подряд от этой традиции хотят отказаться. Почему хотят отменить перевод часов и как переход на зимнее время может отразиться на нашем здоровье?

Почему мы все еще переводим часы?

В Украине с 1981 года ежегодно переводят часы на летнее (в марте на час вперед) и зимнее (в октябре на час назад) время. Это делается для большего совпадения периода активности граждан (работа, учеба и т.д.) со световым днем и, соответственно, для экономии электроэнергии (где-то 1-3%). Однако исследования показали, что в переводе времени никакого смысла нет. Эта традиция не только экономически неэффективна, она негативно влияет на биологические ритмы человека, приносит множество неудобств в быту.

Так, в марте 2021 года в Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект «Об исчислении времени в Украине» (№4201). В нем – предложение об отказе от перевода часов «на зимнее и летнее» и установка на всей территории Украины единственного «киевского времени». Но депутаты так и не смогли принять законопроект во втором чтении и документ отправили на доработку.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что власти вернутся к этому вопросу после перехода на зимнее время. Он пояснил, что голосовать за законопроект в летнее время было бессмысленно, ведь Украина должна жить по зимнему времени – это ее природное время. К тому же нам надо согласовать все с Европой, которая также выступает против перевода часов.

Как поддержать организм после перехода на зимнее время?

Не следует забывать и о том, что при переводе часов нашему организму приходится перестраиваться на новый режим дня, а это может привести к ухудшению самочувствия. Особенно сложно приспособиться пожилым людям. Многие в первые несколько дней могут страдать от бессонницы, слабости, раздражительности, головной боли и скачков давления. Также ученые утверждают, что перевод часов может спровоцировать инфаркты, депрессии и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Поэтому врачи рекомендуют в первые дни после перехода на новое время вставать и ложиться спать по вашим биологическим часам. Днем больше гулять на свежем воздухе, заниматься несложной физкультурой, на ночь выпивать стакан горячего молока или послушать перед сном спокойную музыку. Вдобавок специалисты отмечают, что если в воскресенье поспать только 20 лишних минут, а не час, то вечером будет легче заснуть по новому распорядку.

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