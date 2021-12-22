Зимнее расписание электричек Одесса – Раздельная (с 12 декабря 2021 года)

С 12 декабря «Укрзалізниця» ввела новое расписание движения пассажирских поездов и пригородных электричек. Рассказываем, каким будет график движения электричек на Раздельную.
По-прежнему пригородные электро электропоезда из Одессы следуют по направлениям: Колосовка, Балта, Раздельная и Белгород-Днестровский. Изменилось количество электричек и время остановок в населенных пунктах. Пассажирские поезда тоже пошли по новому графику. «Укрзалізниця» открыла новые маршруты и назначила ряд дополнительных поездов к предстоящим новогодним праздникам.
Зимнее расписание электричек Одесса – Раздельная (действует с 12 декабря 2021 года)
Также мы рассказываем о зимнем расписании электричек на Колосовку, Белгород-Днестровский и поездов, следующих из Одессы и в Одессу.