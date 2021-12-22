Зимнее расписание электричек Одесса – Колосовка (с 12 декабря 2021 года)

“Дунайский экспресс” начнет курсировать по новому расписанию Компания-перевозчик “Укрзалізниця” с 20 декабря 2021 года обновила расписание скоростного пригородного поезда Одесса – Измаил (“Дунайского экспресса”). Об этом сообщили в компании. ПОДРОБНЕЕ

Петр Обухов: нужна ли Одессе городская электричка? В мэрии задумались над запуском городской электрички из центра города на станцию «Одесса-Восточная». В планах — запустить три состава весной 2022 года. ПОДРОБНЕЕ