Жизнь как в кино: взлеты и падения Маргариты Тереховой

Вот уже десять лет Маргарита Терехова страдает от неизлечимой болезни. Из-за проблем со здоровьем актриса осталась без любимой работы и вовсе не выходит на улицу. А ведь когда-то Терехова была секс-символом советского кинематографа и музой самого Андрея Тарковского.

Росла за кулисами и мечтала о баскетболе

Будущая актриса Маргарита Терехова росла в творческой семье. Ее родители служили в передвижном драмтеатре. Пока мама выступала на сцене, девочка спала в ящике с реквизитом. Но в школе Маргарита начала проявлять успехи и в спорте – она входила в юношескую сборную Узбекистана по баскетболу. «Как-то я через забор перелезла и встретилась с Анатолием Павловичем Кирилловым – знаменитым тренером, поставлявшим игроков в сборную СССР. Потрясающий человек, прямо-таки коричневый от загара, потому что вообще с площадки не выходил… Посидела я, посмотрела, как все бегали, разминались, а потом попросила: «Возьмите меня!». Он мои кости взглядом окинул (я худющей была): «А ветром не сдует?». – «А вы попробуйте», – за словом в карман не полезла», – вспоминала актриса. Но после окончания школы она поступила в Ташкентский университет на физико-математический факультет. А на втором курсе поняла, что хочет стать актрисой, и решила попытать счастья во ВГИКе.

Терехова ради кино легла под нож

Когда-то в кинематографе ходили слухи, что Маргарита Терехова очень стеснялась своего носа «уточкой». Поговаривают, что из-за него в приемной комиссии ВГИКа ей даже отказали. Все время Тереховой доставались эпизодические роли, когда та мечтала блистать на экране. В 60-х годах девушка хотела сыграть в фильме Тарковского «Солярис», но на роль взяли другую актрису. После этого она решилась на пластическую операцию, изменив кончик носа. Интересно, что сама актриса никогда не рассказывала об этой операции. Изменения во внешности зрители заметили в фильмах «Белорусский вокзал» и «Монолог».

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Училась у корифеев

Еще студенткой Маргарите посчастливилось выступать на одной сцене с великими актерами театра и кино. Обычная девочка из провинции видела таких корифеев, как Любовь Орлова, Николай Мордвинов, Вера Марецкая, Фаина Раневская, Ростислав Плятт и Серафима Бирман. «Знаете, чем более человек велик, тем он проще. Ну и, конечно, гении всегда доброжелательны», – как-то прокомментировала Терехова. Однако больше всех ее впечатлила Фаина Раневкая, они даже вместе выступали на одной сцене: «Фаина Георгиевна – человек особый: когда она выходила на сцену, тишина в зале была абсолютная – даже двери коридорные закрывались».

Как Терехова стала музой Андрея Тарковского

В 1974 году Тереховой удалось исполнить свою главную мечту и сняться у Андрея Тарковского. Молодая актриса получила роль в фильме «Зеркало». Между режиссером и актрисой царило полное взаимопонимание. Как-то режиссер в своем дневнике написал: «Произошла катастрофа – Рита отказалась рубить голову петуху». Эта история произошла на съемках фильма «Зеркало»: «На съемочную площадку доставили мешок красивых петухов, Андрей хотел сделать несколько дублей, а сам петушиный эшафот отодвинули далеко-далеко, поставили полукругом камеры, выстроили весь штат операторов… Столько народу в павильон привалило на это смертоубийство смотреть, а я повторяла все время: «Не буду!.. Не буду!». Наконец он услышал, окинул меня взглядом: «То есть как это ты не будешь? А что с тобою случится?». Я: «Андрей Арсентьич, меня стошнит. Он кивнул: «Очень хорошо. Класс!», – но актриса так и не решилась на этот шаг. Также во время съемок Маргарита любила вмешиваться в процесс. Андрей Тарковский потом признался: «Хорошо, что я влюбился в Риту в конце съемок, иначе картины бы не было».

Маргарита Терехова сейчас

Маргарита Терехова уже больше десяти лет не появлялась на публике. Близкие не разрешают ее фотографировать и снимать. О состоянии актрисы можно судить только со слов сына и дочери. Они комментируют, что 79-летняя мать не встает с постели, практически не говорит и не помнит своих ролей в кино. Иногда актриса реагирует на музыку или телевизор, узнает дочь и внимательно слушает ее рассказы.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: gordonua.com, femmie.ru, 7days.ru

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