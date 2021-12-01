Живая очередь: почему остановилась электронная запись к семейному врачу?

Одесситы стали жаловаться, что сейчас невозможно записаться на прием к своему семейному врачу — была приостановлена электронная запись на медицинском сайте «Хелси». Всех пациентов отправляют в регистратуру поликлиник. Почему так происходит, узнавала «Одесская жизнь».

В чем проблема при онлайн записи к врачу?

После того как Одесса перешла в красную зону, люди массово стали вакцинироваться. Из-за этого первые две недели в Центрах первичной медико-санитарной помощи образовывались огромные очереди. Сегодня ситуация немного улучшилась, но стало невозможно записаться на прием к семейному врачу. Не работает электронная запись на портале «Хелси». «Зателефонуйте або зверніться в медзаклад, щоб вас записали на обраний час», — пишут на сайте. А в регистратуре сразу нескольких одесских поликлиник заявили: приемы ведутся в режиме «живой» очереди.

Читательница «Одесской жизни» Анна получила такой же ответ в поликлинике №4 по улице Академика Филатова, 7а.

— Я хотела записать своего дедушку на прием. Позвонила в регистратуру, а мне сказали прийти и занять очередь. Врач принимал пациентов весь рабочий день. Помимо этого, было еще семь человек вне очереди. Скорее всего, они успели записаться заранее. Получается, что у врачей сейчас бешеная нагрузка. А когда я спросила почему так, мне ответили, что все из-за карантина и массовой вакцинации людей.

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Что говорят в одесском горздраве?

Как нам сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения, запись через интернет к семейным врачам сейчас действительно ограничена. В первую очередь это связано с тем, что Одесса находится в красной карантинной зоне — поэтому все плановые медицинские процедуры и приемы отменены приказом Минздрава. Пациентам советуют звонить в регистратуру или на мобильный своему семейному врачу — чтобы определить, нуждается ли человек в неотложном визите к доктору, или он может быть отложен на более позднее время, когда эпидситуация стабилизируется.

В Одессе круглосуточно работают медики, которые по телефону консультируют по вопросам коронавируса.

Номера телефонов колл-центра:

15-50 (со стационарных телефонов) и (0800) 50-15-50 (с мобильных).

К тому же сейчас очень большая нагрузка на семейных врачей в связи с регистрацией вакцинированных. Потому иприостановили запись к семейному врачу, в том числе на сайте «Хелси». В департаменте здравоохранения также пояснили, что иногда пациент может записаться на прием, но не прийти. В результате врач ждет пациента, а время уходит. Поэтому на период карантина и из-за большой нагрузки на врачей все приемы осуществляются через регистратуру поликлиники в порядке «живой» очереди.

Как сидение по несколько часов в одной очереди соотносится с карантинными нормами, в горздраве не пояснили.

На фото: Очередь в поликлинике №4 на Филатова, 7а

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