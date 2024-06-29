Земельный конфликт на границе: как в Ренийской громаде решают проблему с аграриями

Земельный конфликт на границе: как в Ренийской громаде решают проблему с аграриями

В селах Ренийской громады прошли собрания пайщиков, участки которых находятся возле государственной границы Украины: рассматривается вопрос о выкупе земли.

Мы уже рассказывали о конфликтных ситуациях, которые возникали на границе между сельхозпроизводителями и «зелеными беретами». Согласно законодательству, вдоль границы должна быть отведена полоса шириной 30-50 метров — пограничники должны иметь свободный доступ, обзор, оборудовать контрольно-следовую полосу и т.д. Однако приграничные пахотные земли, как и все другие, в свое время были распаеваны и оформлены в частную собственность.

Владельцы паев в большинстве своем сдали земли в аренду, их обрабатывают сельхозпредприятия или фермеры, они платят за эту землю налоги.

Бывали ситуации, когда во время обработки поля, при развороте на его кромке, широкозахватный агрегат задевал контрольно-следовую полосу. Фермеры, со своей стороны, предъявляли претензии пограничникам: в погоне за нарушителем границы они ехали по посевам.  

Согласно действующему законодательству, выход из конфликта только один – выкуп приграничных земель государством. Для того чтобы начать этот процесс, служащие Измаильского погранотряда совместно с представителями органов местного самоуправления провели собрания пайщиков, чьи земли прилегают к границе. Жителям громады объяснили, что земельным участкам будет дана экспертная оценка, после чего государство выкупит земли по расценкам не ниже нормативных. 

— Часть пайщиков с пониманием относятся к ситуации и согласны продать пай или часть пая, но далеко не все, — рассказывает начальник отдела земельных отношений Ренийского горсовета Владимир Кромкин. – Те, кто не согласен, опасаются, что будут вынуждены оплачивать все расходы за свой счет. Но это не так — все расходы по оформлению документов в данном случае должно взять на себя государство. Если кто-то из пайщиков все же откажется, то вопрос будет рассматриваться в судебном порядке. 

Антонина Бондарева (Рени)
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