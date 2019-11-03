Здесь фура не пройдет: коварные ловушки одесских дорог

В Одессе есть места, куда не стоит и соваться водителям большегрузов. Однако автомобилисты регулярно испытывают удачу, пытаясь проехать под мостом, куда их транспортное средство не вписывается по габаритам. И, что вполне логично,..застряют.

Прицеп тежеловеса сжимается в гармошку, груз падает на дорогу. Случаи бывают самые курьезные – как-то тяжеловес завалился на бок, а в другой раз потерял контейнеры с цыплятами, которых вез.

Но и это еще не все: проезд для водителей, выехавших в столь неудачное время, оказывается наглухо заблокирован. Временами автолюбителям приходится часами стоять в многокилометровой тянучке. Как-то, например, застряли на целых шесть часов.

Водители фур, конечно, и сами рады были бы освободить дорогу. Но как бы не силились вырваться, сдавая то взад, то вперед, без помощи автокрана, как правило, не обходятся.

Частенько автомобилисты, ищущие адреналина, попадают на штраф. Но и это их не останавливает. Любители приключений упорно не хотят смотреть на знаки, где красуются цифры, ограничивающие проезд по высоте.

Многие одесситы подшучивают над рисковыми автомобилистами, отмечая: дескать, это город их не пускает. Улыбку вызывает и когда водители винят во всем дорожников. Тем, мол, кладут асфальт слой за слоем, вот они и не могут проехать.

Впрочем, как говорят, над этим можно было бы посмеяться, если б не было так грустно. Ведь зачастую водители играют с огнем. Заезжают под мост на всех парах, подвергая опасности себя, а если едут с пассажиром, то и его. Многим невдомек, что иногда сантиметр решает, не раздавит ли сидящих в кузове тяжеленной металлической конструкцией моста.

Конкретно

Последний случай с очередной застрявшей фурой произошел совсем недавно – буквально на этой неделе. Тогда дальномер не смог протиснуться под мостом на Люстдорфской дороге, в районе “Красного Креста”. Расположенное там инфраструктурное сооружение, пожалуй, чаще всего заманивает в ловушку большегрузы. Горожане уже даже не удивляются новостям о том, что у “Красного Креста” “опять не прошла фура”. Водителям не устают напоминать: пройти там можно только в случае, если транспортное средство не превышает 3,5 метра в высоту.

Еще один популярный одесский капкан – мост на улице Краснослободской. Туда часто “попадают” тяжеловесы, направляющиеся в порт. Согласно требованиям дорожного знака, под мостом может проехать дальномер, высотой не больше 3,2 метров.

Ограничение в 3,2 метра также предусмотрено для водителей тяжеловесов на улице Одария в районе Пересыпи. При этом там зовущийся в народе Глухим мост не только невысокий, а еще и узкий. Так что туннель на Пересыпи любому большегрузу лучше объезжать десятой дорогой.

Автор – Яся Шиловская