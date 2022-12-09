Зарубежная помощь не попадает к простым украинцам — мировые СМИ

Первые полосы мировых СМИ о войне россии в Украине за 8 декабря 2022 года.

США. The Washington Post — Постоянные обстрелы, отсутствие кофе

Продвигаясь в Луганск, украинские войска сталкиваются с недавно мобилизованными российскими боевиками и скитаниями на передовой.

Здесь Украина все еще находится в наступлении. Но успехи идут медленнее и упорнее, чем неожиданное контрнаступление, в результате которого российские войска были изгнаны почти со всей северо-восточной Харьковской области всего за одну неделю в сентябре.

Украинцы отвергли предложения об оперативной паузе, заявив, что это даст России время для возобновления своих сил в тот момент, когда они кажутся ослабленными.

Но украинские солдаты признают, что бои в восточных районах Донецкой и Луганской областей, известных под общим названием Донбасс, более жесткие, что, возможно, отражает новый приоритет президента России Владимира Путина и его командиров: избегать дальнейших поражений после унизительного отступления с севера и юга.

Путин неоднократно заявлял, что главной целью его войны является «уволить» весь Донбасс, имея в виду, что потери в регионе означают явный и очевидный провал.

Линии фронта здесь хорошо укреплены второй и третьей волнами русской обороны. Иногда через несколько часов после украинской атаки привозят подкрепление — часто это мобилизованные бойцы.

Между тем, Украина начала укреплять свои позиции в окрестностях оккупированной Луганской области, граничащей с материковой частью России. Многочисленные бригады наступают на два фронта — с севера, в сторону оккупированного города Сватово, и здесь с востока, в сторону Кременной.

Взятие обоих поставит под угрозу контроль России над городами Северодонецк и Лисичанск, которые московские войска захватили во время широко разрекламированных побед в конце июня и начале июля после упорных боев.

США. New York Times» — «Украина разрабатывает оружие большей дальности, которое теоретически может поразить Москву»

Великобритания. «The Daily Тelegraph» — «Блекауты спровоцируют социальный взрыв»

Скоро мы узнаем, сможем ли мы оставить свет и отопление включенными, или Британия вот-вот погрузится в ужас нормирования энергии, веерных отключений электроэнергии, трехдневных рабочих недель и невыразимых человеческих страданий.

Непосредственной причиной нашего нынешнего кризиса является подлое вторжение Владимира Путина в Украину и вытекающее из этого сокращение мировых поставок газа. Однако правительство должно взять на себя свою вину: оно уделяло приоритетное внимание сокращению выбросов углерода превыше всего и пренебрегало поддержкой низких цен или обеспечением доступности и надежности поставок.

«Из Девона в Донбасс: фермерские грузовики идут в бой»

Ватикан. «L osservatore romano»: — «Молитва Понтифика о страдающем украинском народе, чье благополучие разрушено жестокостями войны»

Делегация администрации украинского города Львова подарила понтифику деревянный крест, инкрустированный шарами.

«США утверждают, что не поощряли украинские рейды на территорию России»

«Запорожская область под ударом».

Киев, 7 декабря. В Украине продолжает греметь оружие: сегодня два населенных пункта в Запорожской области уже поражены российскими ракетами. Об этом местный губернатор Александр Старух сообщил в Telegram. На данный момент жертв нет, но в результате нападения все же пострадали трое, в том числе 15-летняя девочка, разрушены три дома и повреждены еще восемнадцать зданий.

Вчера вечером на военном аэродроме города Энгельса Саратовской области взвыли сирены тревоги. Это та самая база, которую в последние дни атаковали беспилотники Киева.

Что касается этих атак, госсекретарь США Энтони Блинкен уточняет: США не поощряли и не разрешали украинцам наносить удары внутри России, но они полны решимости обеспечить украинцев техникой, необходимой им для защиты родины, территории и свободы. Американцы парламентарии проголосовали за новый пакет на 500 миллионов долларов для украинской обороны. Цель, добавляет представитель Госдепартамента Нед Прайс, заключается в достижении крепкого и равноправного мира, а не в паузе в конфликте, которая позволила бы Путину пополнить свою армию.

Со своей стороны, Москва не видит перспективы переговоров для мирного решения, как заявил представитель России Дмитрий Песков – она продолжить решать задачи специальной военной операции в Украине.

Владимир Зеленский, который по случаю Дня Вооруженных сил отправился в Славянск Донецкой области, примерно в 40 километрах от Бахаута, основного поля боя в этом районе. На видео, снятом перед въездом в город, глава государства поздравил солдат, Зеленский посетил военный госпиталь в Харьковской области, чтобы пообщаться с ранеными солдатами, врачами и медсестрами.

Но продолжающийся конфликт поднимает уровень напряженности в регионе: в Беларуси власти объявляют двухдневные военные учения, между сегодня и завтра, с передвижением войск.

Канада. «The Globe and Mail» — «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ В ХЕРСОНЕ»

Подпись под фото: Женщина с табличкой «Помогите выжить» просит денег на улице в Херсоне, Украина.

Недавно освобожденные жители областного центра почувствовали облегчение, но их ждет долгая зима, полная скитаний, и некоторые из них едут в более безопасные места.

«Владимир Зеленский стал Человеком 2022 года по версии журнала Time».

Германия. «EuroNews» — «Украина собирает «кладбище» российских снарядов в Харькове»

Полковник отдела гуманитарного разминирования Игорь Овчарук обвинил россиян в пуске ракет «Ураган» и «Смерч» с «боевыми кассетными элементами, которые, конечно, запрещены», сказал он.

Украинские службы собрали в Харькове два «кладбища» российских снарядов, а ракету и обломки снаряда «вывезли для дальнейшего изучения».

«Есть остатки от «Урагана» (реактивные установки БМ-27 «Ураган» советской разработки, которыми (российская армия) стреляла. Также есть остатки ракет С-300, поразивших объекты нашей инфраструктуры», — добавил он).

«Брюссель нацелен на российских чиновников, банки и предприятия в своем девятом пакете санкций»

Европейский Союз предложил запретить поездки и заморозить активы почти 200 российских чиновников и офицеров в рамках нового раунда санкций, направленных на усиление давления на Москву из-за ее войны в Украине.

Предложения были внесены Европейской комиссией. Они все еще должны быть обсуждены и одобрены 27 странами-членами, и этот процесс обычно приводит к смягчению предложений комиссии.

Целями последних рекомендованных санкций являются министры, законодатели, региональные губернаторы и политические партии.

«Этот список охватывает ключевые фигуры, виновные в жестоких и умышленных ракетных ударах России по гражданскому населению, в вывозе украинских детей в Россию и краже украинской сельскохозяйственной продукции», — говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Германия. «Deutsche Welle» — «ЕС планирует новые санкции против России»

Кратко о самом важном:

Еврокомиссия предлагает новый пакет санкций против России. Москва якобы заказала новые беспилотники и ракеты в Иране. Варшава обвиняет Берлин в злоупотреблении доверием: Польша теперь забирает у Германии системы ПВО Patriot. Украина нуждается в дополнительной технической оснастке

Еврокомиссия намерена оказывать дополнительное давление на Россию с помощью всеобъемлющего девятого пакета санкций. «Мы поддерживаем Украину и позволяем России расплачиваться за ее преступления», — написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Кремль заказал сотни беспилотников»

По словам дипломатов, Россия заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. «Мы знаем, что Иран планирует увеличить поставки беспилотных ракет и ракет в Россию в значительных количествах», — заявили немецкому агентству печати представители ООН в Нью-Йорке. Москва хочет противодействовать острой нехватке военных материалов. Есть несколько сотен снарядов и сотни дронов. «Я не думаю, что они еще отгружены, но они, бесспорно, есть в книгах заказов», — говорится в заявлении из Нью-Йорка.

Согласно сообщениям, в августе Иран отправил в Россию беспилотники, которые могут быть использованы, например, для атаки военных объектов, таких как радиолокационные системы и артиллерия. Через несколько недель российские силы неоднократно атаковали цели в Украине с помощью иранских беспилотников-камикадзе типа Shahed 136, которые разбивались на высокой скорости и наносили значительный ущерб.

«Варшава обвинила Берлин в злоупотреблении доверием»

По поводу предложения Германии по системам ПВО Patriot Варшава теперь

обвиняет правительство Германии в злоупотреблении доверием. «Основная ошибка немецкой стороны заключалась в том, что они обратили вниманиеся к средствам массовой информации с предложением систем Patriot до завершения переговоров», — заявил заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач в интервью общественному телеканалу TVP.

Министр обороны Мариуш Блащак ранее заявлял, что теперь Польша примет немецкие системы ПВО. Федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт и Блащак «принципиально договорились», заявил представитель в Берлине. Такие детали как возможные места для размещения и необходимая инфраструктура сейчас обсуждаются на уровне специалистов.

После того, как в середине ноября в приграничный район Польши из Украины попала ракета, Германия предложила Польше поддержать своего партнера по НАТО с помощью «Патриотов». Блащак поначалу принял предложение. Однако днем позже он неожиданно предложил разместить немецкую систему ПВО на территории Украины, а не в Польше. Это вызвало негодование в Берлине. Размещение «Патриотов» на западе Украины усилило бы безопасность Украины, объяснил Блащак в Twitter.

«Необходимы системы защиты и оборудования для силовых установок»

Денис Шмигаль призывает к дальнейшей поддержке перед российскими ракетными атаками на энергоносители. «Нам нужны две вещи во избежание гуманитарной катастрофы и новой большой волны беженцев», — заявил Шмигаль газетам медиагруппы Funke. Он назвал современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые имеют западные страны, включая Германию. Кроме того, Украина нуждается в оборудовании и ресурсах для восстановления поврежденных электростанций. Россия повредила около половины всех электростанций в Украине.

«Neue Westfälische — Bielefelder Tageblatt» — «Ожидается весеннее наступление россиян»

Генсек НАТО ожидает, что война «заморозится» ненадолго

Брюссель (AFP) Весной НАТО ожидает новое наступление России на Украину.

«Россия пытается заморозить эту войну хотя бы на короткое время (…), чтобы потом весной начать более масштабное наступление», — заявил в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Кремль ждет наступления зимы для перегруппировки войск и ремонта оружия.

Что касается вероятных ударов украинских беспилотников по России, Столтенберг сказал, что у военного альянса нет дополнительной информации об этом.

Президент России Владимир Путин ранее обсуждал этот вопрос с Совбезом своей страны. Украина отрицает теракты.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что страны-члены продолжат «беспрецедентную» поддержку Украины, которая также нуждается в новых боеприпасах и ремонте.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил шок от

масштабов насилия со стороны российской армии в отношении мирных жителей Украины. Каждый день

его офис получает информацию о военных преступлениях в восточноевропейской стране.

Франция. «L’Express» — «Дезинформация, шантаж, насилие: Путин-манипулятор»

Пленник узкого взгляда на человечество, кремлевский кукловод запутался в своих нитях.

Андрей Курков: «Путин – это стратегия выжженной земли, хаоса и разрушения»

Украинский писатель, лауреат премии Европы 2022 года, присуждаемый L’Express, и автор книги Маг Кремля дают нам мощный анализ российского режима.

«Le Monde» — «Киев отвечает на теракты россии»

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, вдали от границ Украины, авиабазы стали объектом атак беспилотников с начала недели. Киев не взял на себя ответственность за обстрел, до сих пор висит неопределенность с типом применяемого вооружения. Но эти атаки продолжают начавшиеся Украиной удары по базам российского черноморского флота.

Таким образом, украинцы пытаются сорвать использование самолетов, которые с начала осени наносят удары по гражданской инфраструктуре страны. Эти атаки беспилотников вызывают вопросы возможностей противовоздушной обороны Москвы.

«Libération» — «Наибольшее финансирование – для Украины»

Миллиарды евро, выплаченные в поддержку населения, в основном прошли через агентства ООН и международные неправительственные организации, зачастую далеко от передовой.

Распределение, вызывающее сомнения у местных ассоциаций и волонтеров.

Украинские НПО получили всего 0,31% гуманитарной помощи, собранной ООН в период с конца февраля по начало октября. На местах населения, охваченное голодом и холодом, и беспомощные ассоциации ждут, когда деньги дойдут до них.

Есть, с одной стороны, 12,5 млрд долларов (11,9 млрд евро), уплаченных более 40

странами. А с другой, например, 72-летняя Наталья, которая с изогнутой спиной тяжело

ходит вподвале своего дома в Северске, на украинском Донбассе, спрашивает: “Нам

нужны дровяные печи. Почему нам никто их не дает?

Филиппины. «The Philippine Star» (9 декабря) — Зеленский стал «Человеком года» по версии Time в 2022 году.

Журнал Time назвал президента Владимира Зеленского, а также «дух Украины» человеком 2022 в среду

Назвав решение Зеленского остаться в Киеве и сплотить страну «долоносным», главный редактор Time Эдвард Фельсенталь назвал решение в этом году самым «памятным».

После вторжения России 24 февраля Зеленский каждый день произносил речи, за которыми следят не только украинцы, но и граждане и правительства по всему миру.

Он оказался на передовой и недавно праздновал на улицах Херсона,

когда Украина вытеснила Россию из критического южного города.

«Его информационное наступление изменило геополитический климат, вызвав волну прокатившегося по земному шару действий».

США. «Las Vegas Review-Journal» — «Президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине длится дольше, чем ожидалось»

Президент России Владимир Путин в среду признал, что его «специальная военная операция» в Украине длится дольше, чем ожидалось, но заявил, что ей удалось захватить новую территорию и добавил, что ядерное оружие страны сдерживает эскалацию конфликта.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ