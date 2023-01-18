Западный аналитик оценил обстановку на фронте на 17 января

Военный аналитик и историк из Австрии Том Купер рассказывает о том, что происходит на полях войны в Украине. Он дает как старатегическую оценку происодящего, так и разбирает непосредственный ход боев.

Стратегическое

Приказ путина

Российские, и, как следствие, украинские — социальные сети переполнены сообщениями, согласно которым Путин:

приказал Герасимову завершить «освобождение» «Донецкой Народной Республики» к 24 февраля, или

«к марту», или

Начать крупное наступление в марте и «покончить с войной».

Все это «только слухи» и сложнот определиться, что из всего этого ближе к действительности.

Но нет никаких сомнений в том, что русские еще больше усилили свои усилия в районе Соледар-Бахмут, контратаковали в районе Новоселовки (Сватово, где российская армия недавно отличилась тем, что потеряла очередной “неубиваемый” и “аналоговнетный” танк Т-90М) и Кременной. Снова пробовали штурмовать Марьинку (сейчас полностью разрушена) и Угледар.

Перевод мема:

— Вы, без сомнения, худший военный тактик, о котором я когда-либо слышал

— Главное, что вы слышали обо мне

Российская ИПСО об обстреле ВСУ Донецка

ИПСО* — информационно-психологическая специальная операция

Чтобы отвлечь общественность от сообщений о том, что россияне убили не менее 44 украинских мирных жителей ракетой Х-22 в Днепре, там принялись проводить пиар-кампанию, согласно которой в результате украинских артиллерийских обстрелов погибло более 25 мирных жителей в Донецке.

«Доказательства» включают, среди прочего, репортажи одной из местных «журналисток», проживающей в Германии, но теперь вернувшейся, чтобы сообщить (цитата) о «повреждении ее дома»…

Том Купер отмечает, что обычно даже не обращает внимания на пропаганду – и так все понятно, идет война. Но сейчас уж очень показательный случай с массой погибщих мирных украинцев, поэтому российская пропаганда дайствует по старой схеме, придумывая “военное преступление” своих противников.

Поле боя: “украинские надежды” против “натовских идиотов”

В Братиславе (Словакия), похоже, есть здравомыслие.

Восьмая самоходная гаубица Zuzana 2 нового производства передана Украине.

Еще 16 таких заказаны, но их производство продвигается медленно (напомним: первая из восьми САУ, изготовленных для Украины, была доставлена ​​еще в августе) и, по крайней мере официально, они производятся для Дании, Германии и Норвегии.

Но мы надеемся, что они попадут в Украину.

И еще про САУ. Многие южноафриканцы задаются вопросом, почему Украина НЕ закупает самоходные гаубицы G6 производства Denel Land Systems в ЮАР?

Ответ прост: правительство Южной Африки заняло открыто пропутинскую позицию. Поэтому в Киеве даже не делают запросов на этот счет.

Битва за Донбасс

Фокус на районе Соледар-Бахмут

К северу от Бахмута вдв рф и вагнер атакуют Соледар, утверждая, что захватили местную железнодорожную станцию ​​(см. кадр из видео ниже), и пытаются расширить свое продвижение между Краснополовкой и Благодатным. Последнее, что известно — украинцы остановили их, не доходя до дороги Т0513.

При этом, пока 46-я и 77-я десантные бригады ВСУ остаются на позициях, 17-я танковая с этого направления выведена, а ее бойцы жалуются на своего командира и на недостаток снабжения.

Пока неясно, кто в этом виноват: высшее командование, которое отвечает за управление ею, или же командир бригады и его помощники.

Важно здесь не списывать все на военное время и не заминать дело, утверждая, что это «вещи», которые должны обсуждаться только после войны.

Клещеевка

Хуже всего обстоит дело южнее Бахмута в Клещеевке

Положа руку на сердце: то, что казалось «простой» ситуацией всего несколько дней назад — потому что русские штурмуют долину, в которой расположено русло Северского Донца, а украинцы контролируют холмы по обеим сторонам района, — тем временем обернулось в очень плохую ситуацию для ВСУ. И лаконичные сообщения ГенШтаба ВСУ об обстреле этого села не открывают правды о реальном положении дел там.

Руины Клещеевки переходили из рук в руки как минимум два раза, буквально за последние два-три дня, а потом чех, служивший в одной из частей ЗСУ, сообщил, что она потеряна в третий раз.

Российские социальные сети повторили это сообщение, но затем Вагнер опроверг его. По состоянию на прошлый вечер (16 января) Клещеевка все еще находилась в руках украинцев.

Район обороняют несколько действительно хороших частей ВСУ и Национальной гвардии: 3-я штурмовая, 4-я ББР, 28-я и 53-я механизированные бригады.

Их поддерживает 40-я артиллерийская дивизия. Все они имеют боевой опыт, некоторые прошли дополнительную подготовку в Европе.

Проблема: русские наступают в таком количестве и так часто (одна только 3-я штурмовая дивизия вчера отразила четыре крупные атаки), что все части закончили день с критической нехваткой артиллерийских и минометных боеприпасов. К вечеру украинцы практически одними пулеметами косили атакующих русских…

Дополнение: предполагаемое «исчезновение» русской артиллерии

В последние несколько недель растет число сообщений — и соответствующее количество онлайн-дискуссий — о «снарядном голоде» у российской артиллерии. Иногда даже о фактическом «исчезновении» российской артиллерии с поля боя.

По крайней мере, так, что огонь должен быть где-то на 75% менее интенсивным, чем обычно. Могу подтвердить, что войска ВСУ сообщают о менее интенсивных артиллерийских обстрелах.

Сейчас некоторые объясняют это полнейшим отсутствием снарядов. Предположительно, русские потратили так много в прошлом году, что их производство не успевает, и потому они быстро исчерпывают свои запасы.

Другое объяснение — проблемы логистики. Логистика в российской армии постоянно нарушается ударами украинских реактивных систем залпового огня М142 и М270 по ее складам. Не хватает подходящих транспортных средств для перевозки и распределения боеприпасов между подразделениям на передовой.

По информации Тома Купера в российской армии нет недостатка в артиллерийских боеприпасах. А вот сбои в его логистике распространены, иногда очень серьезные.

Также Купер утверждает:

русские накапливают запасы для своих будущих наступательных операций;

значительно снизилась точность их артиллерийских ударов по причине того, что основа системы наведения российской артиллерии — БПЛА «Орлан-10» — не может работать в зимних условиях.

«Исчезновение «Орланов» (подтвержденное тем фактом, что украинцы не заявляли ни об одном сбитом более недели) значительно увеличивает время реакции артиллерии ВСРФ и снижает ее точность. (спорное утверждение, почти каждый в сводке украинского Генштаба говорится о сбитых “орланах” – ред. ОЖ)

Также известно, что российская артиллерия действует против «хорошо известной» цели (например, передовых украинских позиций в начале очередной атаки), а вот в контрбатарейной борьбе или при реагировании на украинские контратаки она неэффективна.

Но эта неэффективность не означает, что артиллерии у русских нет или она не работает. Вместо «обычных» массированных обстрелов из гаубиц MSTA русские в настоящее время все чаще используют (менее точные, но все же очень смертоносные) реактивные системы залпового огня.

Редакторский перевод Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

Первоисточник

https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-17-january-2023-klishchivka-dad1df69ae83