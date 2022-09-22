Загубимо газетну поліграфію – втратимо одеську пресу

Редактори одеських газет написали відкритого листа до голови Одеської облради Григорія Діденка та начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка. Чому на Одещині скоро може не залишитися газет? І як в цьому процесі задіяна обласна рада?

«В умовах відвертої війни путінської росії проти України, коли вся країна, в тому числі й Одеська область, робить усе для перемоги над рашистськими окупантами, журналісти одеських газет прагнуть надійно тримати свій інформаційний фронт: своєчасно доносити до читачів важливі й правдиві новини, писати про героїзм українських воїнів, активно протидіяти московській пропаганді. Робити це сьогодні, повірте, дуже непросто через об’єктивні причини, породжені війною. Та, на жаль, сьогодні редакційним колективам доводиться долати й штучні перепони в організації випуску газет, які останнім часом з’явилися у роботі Одеського обласного комунального підприємства «Видавництво «Чорномор’я» і реально загрожують самому існуванню одеської друкованої періодики. Зауважимо: «Чорномор’я» сьогодні залишилося єдиним поліграфічним підприємством в Одесі, яке друкує газети.

Сказати про наболіле хочемо зараз, бо 12 вересня розпочалася передплата газет на 2023 рік і ми мусимо знати, що нас чекає у ближчому майбутньому. Від цього залежить, що ми будемо обіцяти нашим передплатникам та читачам і чи гарантуємо їм регулярний і своєчасний вихід газет.

Проблеми почали виникати в кінці липня 2022 року і безпосередньо пов’язані з перевіркою діяльності ООКП «Видавництво «Чорномор’я» робочою групою комісії обласної ради.

Ми не знаємо результатів перевірки і не заперечуємо права і навіть потреби обласної ради перевіряти діяльність підпорядкованого їй комунального підприємства. У редакцій газет були непрості виробничі стосунки з попереднім керівництвом «Видавництва «Чорномор’я», але до згоди завжди доходили і всі газети друкувалися своєчасно.

А про перевірку видавництва робочою групою облради редактори дізналися 20 липня 2022 року, коли нам повідомили: віддруковані у «Чорномор’ї» того дня тиражі всіх газет Одеської області заборонено відвозити у газетну експедицію «Укрпошти» і, відповідно, доставляти передплатникам та читачам.

В опублікованому 21.07.2022 р. на сайті Одеської обл­ради «Роз’ясненні щодо ситуації навколо комунального підприємства «Видавництво «Чорномор’я» його безіменні автори твердять, що «комісія виявила порушення вимог законодавства та порядку виконання та укладання договорів щодо надання послуг. Членами робочої групи ці порушення були встановлені, зупинені, забезпечено недопущення їх у подальшій роботі комунального підприємства із вимогою дотримання норм законодавства всіма сторонами».

При цьому комісія не вказала, що своїми діями вона порушила право на свободу слова журналістів понад двадцяти одеських газет, а їх читачів — права на своєчасне одержання інформації.

Такого грубого порушення свободи розповсюдження преси в Одесі не було за всі роки незалежності України. Ми досі не знаємо, хто конкретно в умовах війни посмів дати таке протизаконне розпорядження і яке покарання поніс за свої дії. При цьому нам не відомо ні про один випадок реальних порушень з боку редакцій, який би виявила комісія.

З того дня друкування газет у «Видавництві «Чорномор’я» перетворилося для редакцій у справжній бюрократичний кошмар, який не має ніякого розумного відношення до виконання договорів, укладених нами з друкарнею.

За нововстановленим порядком друк чергових номерів усіх газет дозволяється лише після того, як редакція заздалегідь підпише і скріпить печаткою Додаткову угоду до чинного річного договору й Акт приймання-передачі газет, які ще лише будуть друкуватися (?!). Скан-копії цих документів редакції мусять щотижня направляти «Видавництву «Чорномор’я», і лише після цього дозволяється друк. Потім видавництво буде знову повертати оригінали цих документів редакціям. І таке повторюється кожного тижня, у кожен день друку газети, бо такий «порядок» робоча група облради умудрилася вичитати в підписаних на початку 2022 року договорах видавництва з редакціями. Якщо там помилка, чому б її не виправити одним додатком?

Необґрунтовану і нічим не передбачену бюрократичну писанину нове керівництво «Видавництва «Чорномор’я» назвало «дотриманням норм законодавства всіма сторонами», а фактично навантажує редакції зайвою і непотрібною роботою, на яку ми змушені відволікати і без того обмежені штати працівників. До того ж змушує редакції підписувати Акти прийому-передачі газет ще до їх друкування.

Далі у видавництві взялися вдосконалювати графік роботи газетного цеху і повідомили всіх замовників, що відтепер друкуватися газети будуть лише один день на тиждень — у середу (з виходом на четвер). Тобто якщо якась газета виходила двічі на тиждень чи в інший день тижня, вона має змінити свій графік виходу або шукати собі іншу друкарню. Через це одна з найбільш тиражних газет Одеси «На пенсії» почала друкуватися в Києві, частина районних газет перенесли свій друк до Вінниці. А це все не так просто та й вимагає від редакцій додаткових витрат: за умовами розповсюдження друкованих видань «Укрпоштою», всі тиражі для Одеси й Одеської області необхідно доставляти в газетну експедицію за адресою м. Одеса, Фонтанська дорога, 26 незалежно від того, де вони друкуються.

Таким чином «Видавництво «Чорномор’я» створило сьогодні ситуацію, що віддрукувати газету в Одесі можна лише в один день на тиждень — у середу, — і всі редакції змушені підлаштовуватися під цей графік. У підсумку це є дуже суттєвим обмеженням конституційних прав жителів Одеської області на своєчасне одержання інформації. А що зараз робити тим редакціям, які на 2023 рік обіцяють передплатникам вихід своїх газет частіше, ніж раз на тиждень?

Необґрунтоване ускладнення випуску газет у «Чорномор’ї» змусило частину редакторів шукати нові друкарні. А коли керівництво видавництва почало переглядати калькуляції на друк, редакції масово почали покидати «Чорномор’я».

Що характерно: значне подорожчання друку у нових калькуляціях пов’язане не з вартістю поліграфічних послуг, а з різким підвищенням ціни на папір видавництва: якщо сьогодні на ринку газетний папір коштує в межах 1250 євро за тонну (близько 50 тис. грн), то в калькуляціях видавництва «Чорномор’я» закладено ціну 110 тис. грн за тонну. Виходить, видавництво просто дорого «перепродує» редакціям папір. Тому й маємо таку картину.

Якщо у першій половині 2022 року у видавництві кожного тижня друкувалося понад 40 газет, то сьогодні вже залишилося трохи більше 10. І газети продовжують покидати «Чорномор’я». Це в підсумку призведе до збільшення фінансового навантаження на ті газети, які ще залишаться у видавництві, й об’єктивно спонукатиме редакції шукати дешевші друкарні.

Розуміємо, що вирішувати всі проблеми, пов’язані з друком газет, треба з керівництвом ООКП «Видавництво «Чорномор’я». Але ми не знаємо, хто сьогодні керує видавництвом. Редакторам газет ніхто не представляв нового директора, ми не знаємо про його плани і наміри. Перші документи з 20 липня підписував «в.о. директора Новодран В.П.», потім з’явився підпис «в.о. директора Андрій Кохан», тепер надходять акти за підписом «в.о. директора Тетяна Кохан».

Звичайно, редактори не втручаються у вирішення кадрових питань, але бажали б бачити на посаді директора «Видавництва «Чорномор’я» спеціаліста-поліграфіста, який розуміється на специфіці газетного виробництва. Бо сьогодні тут багато важливих і оперативних питань не вирішується.

Наприклад, після червня 2022 року видавництво не надає місячних звітів щодо використання газетного паперу тим редакціям, які друкуються на власному папері. Нехтування таким обліком може призвести до зловживань з боку видавництва чужими матеріальними цінностями.

Ми не бачимо бажання видавництва оперативно вирішувати й усі інші питання, які стосуються редакцій. У тому числі бухгалтерського та податкового обліку.

Станом на 19 вересня видавництво не зареєструвало жодної електронної накладної з ПДВ за друк газет та інші послуги, надані ще у липні. Це грубе податкове порушення тягне накладення штрафів на видавництво і суттєво ускладнює звітну діяльність редакцій.

Проблеми, з якими стикаються сьогодні редакції при випуску своїх газет у видавництві «Чорномор’я», ми вважаємо штучними, їх можна швидко вирішити. Газетна поліграфія в Одесі завжди була однією з кращих в Україні, а сьогодні наша місцева преса змушена друкуватися у Вінниці, Києві, Тернополі, Львові. Зважаючи, що редакції мусять доставляти віддруковані тиражі в газетну експедицію в Одесі, за нормальних (і дешевих) умов усім виданням вигідно повернутися у «Чорномор’я». Але чи їх там чекають?

На жаль, ми схиляємося до сумного висновку: газетну поліграфію в Одесі зумисно знищують на догоду чиїхось інтересів. Тому просимо владу області не допустити цього. Без власної газетної поліграфії Одещина втратить і свою пресу.

Тривожить і те, що газетну поліграфію в Одесі згортають саме тоді, коли вона найближчим часом може бути дуже потрібною для друкування газет зруйнованого Миколаєва і (сподіваємося) звільненого Херсона.

Передплата газет на 2023 рік буде дуже складною. На жаль, не доводиться чекати високих тиражів і надходжень від реклами. Редакції змушені економити на всьому, шукати найдешевший варіант друку. Так, ми можемо друкувати наші газети в інших містах. Але це потребує і додаткової роботи, і додаткових коштів. А ще ми хочемо, щоб газети наші були одеськими — і за змістом, і за духом, і за друком.»

Автори листа:

Йосип Бурчо, головний редактор газети «Прес-кур’єр»;

головний редактор газети «Прес-кур’єр»; Іван Мельник , редактор газети «Чорноморські новини»;

, редактор газети «Чорноморські новини»; Олег Суслов , редактор газет «Вечерняя Одесса» і «Реклама «Вечерней Одессы»;

, редактор газет «Вечерняя Одесса» і «Реклама «Вечерней Одессы»; Геннадій Чабанов, головний редактор газет

«Одесская жизнь», «На пенсії», «Пенсійна телепрограма».

А тим часом у звільненому Ізюмі преса потрібна

Перше фото – Ізюм, місто на Харківщині. 10 вересня Ізюм звільнено від рашистів.

Друге фото – місцева газета «Обрії Ізюмщини». 16 вересня вже вийшов перший номер, після звільнення міста. В Ізюмі побував Володимир Зеленський. Саме він дав доручення терміново відновити випуск українських ЗМІ на звільнених територіях.

А тепер порівняємо з ситуацією на нашій Одещині.