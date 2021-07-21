Одесса выбирает «Пфайзер»: кому вакцина доступна в Одессе?

В минувшие выходные Одесса установила всеукраинский рекорд по числу прививок, сделанных жителям города от коронавируса. Медики считают, что причина «прививочного ажиотажа» — в разрешении использовать вакцину Pfizer. Хватит ли всем желающим долгожданной прививки и где ее еще можно получить?

«Одесская жизнь» узнавала, как одесситы массово прививались от коронавируса «Пфайзером» и кому доступна долгожданная вакцина?

Прививочный рекорд

Прививочная кампания длится в Одессе уже два месяца, но такого наплыва желающих вакцинироваться еще не было.

В воскресенье в девяти пунктах массовой вакцинации инъекции получили 6792 одессита. Кроме того, в тот же день специальные выездные бригады привили еще 307 человек. Общее число получивших прививку достигло 7099 человек.

Такое количество явно превысило ожидания организаторов массовой антиковидной акции. В результате в пунктах вакцинации возникли очереди. Сотни людей вынуждены были ждать 40-50 минут. Работать центры должны были до 18.00. Но, по данным горздрава, пункты закрылись позже.

— Наши медработники, волонтеры, помощники справились с ажиотажем, делали все, чтобы ускорить процесс и не допустить конфликтных ситуаций, — отметил и.о. директора департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.

Одесситы предпочитают «Пфайзер»

— Вчера привился «Пфайзером» в торговом центре Fontan Sky в Семафорном переулке, — поделился одессит Ян. — Народу тьма, очереди — и по записи, и не по записи — смешались в кучу. «Живая» очередь даже быстрее двигалась. Персонал — относительно вежливый. Требовали договор с семейным врачом. А на месте были три стола, где можно этот договор заключить.

В этот один день удалось провакцинировать 0,7% населения Одессы. В девяти центрах вакцинации медики делали порядка 750 прививок в час, почти 12 инъекций в минуту.

Более двух третей пришедших на прививку выбрали вакцину бельгийского производства Pfizer (4707). Китайскую CoronaVac предпочли 2028 человек, корейскую AstraZeneca — 57.

Случаев побочных реакций и осложнений после введения вакцины зарегистрировано не было.

Как записаться на прививку

По словам Левона Никогосяна, проблему очередей в центрах будут решать. Самый оптимальный вариант — увеличение количества прививочных пунктов. Стационарные прививочные пункты продолжают работать ежедневно при всех центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы (ЦПМСП). Там можно провакцинироватся без очередей. И также — выбрать CoronaVac либо Pfizer. При посещении кабинета вакцинации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Запись на прививку от коронавируса в центры массовой вакцинации и прививочные пункты при ЦПМСП проводится:

через медицинскую информационную систему Helsi;

через круглосуточный колл-центр 15-50 (с мобильных — 0-800-50-15-50);

по номеру телефона семейного врача, с которым подписана декларация;

по номеру телефона регистратуры своего ЦПМСП;

через портал «Дiя» или в мобильном приложении «Дiя».

Для максимальной защиты от COVID-19 требуется введение двух доз вакцины. Так что все пациенты, сделавшие прививки, будут приглашены на ревакцинацию, после чего получат международный сертификат.

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