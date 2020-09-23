За коммунальные долги придется отдать четверть зарплаты: это правда?

Долг за коммунальные услуги потребителей в Украине перевалил за 29 миллиардов гривен. Это без учета неуплат за электричество и газ. И депутаты придумали, как бороться с должниками. В парламенте уже лежит законопроект. Депутаты предлагают списывать 25% зарплаты должников на выплату долга за коммуналку.

В Министерстве развития общин и территорий Украины считают, что подобная законодательная инициатива крайне необходима. Сегодня, если вы должник и длительное время не платите за коммунальные услуги, исполнительная служба может претендовать на ваше имущество. Но это происходит крайне редко. Предлагаемый законопроект дает возможность урегулировать эту ситуацию без «крайних» мер, говорят инициаторы документа.

По мнению депутатов, этот законопроект будет своего рода элементом защиты граждан перед поставщиками услуг, а реструктуризация долга, которая сегодня не является основой в действующих договорах с коммунальщиками, станет обязательной.

Если документ таки примут, работать этот механизм будет следующим образом.

— Предусмотрено, что «изымать» долги будут из расчета: коммуналка в этом месяце плюс долговые обязательства, реструктуризированные максимум на 60 месяцев. Всего — не превышая 25%, то есть четверти заработка гражданина, если он является трудоспособным лицом. Если гражданин на пенсии — то 20% от пенсионного обеспечения, — разъяснил правозащитник Богдан Кушнир.

Если не уложились в 60 месяцев, договор о реструктуризации долга автоматически продлится. Но при этом система зависит от добросовестности должника. Если он пытается уклониться от выплаты долга, исполнительная служба все-таки будет иметь возможность до него добраться.

Ранее мы писали, что за долги по коммуналке могут арестовать имущество должника и не выпустить его за границу.