За инсульт — 19 тысяч, за инфаркт — 16: сколько украинцам придется платить за медуслуги

Уже с 1 апреля в Украине вступает в силу второй этап медицинской реформы. В рамках этого нас ждут изменения в медуслугах для экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медпомощи. Новшества также ожидаются в системе паллиативной, детской, родовой помощи и медицинской реабилитации. Кабмин разработал проект постановления которым будет регулироваться программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году. В документе указаны тарифы и механизмы оплаты медуслуг для поликлиник, больниц и других звеньев медицинской помощи.

Что включает программа медгарантий?

Программа медицинских гарантий (ПМГ) заработает в Украине с 1 апреля текущего года.

ПМГ — это перечень медицинских услуг для украинцев, которые оплатит государство через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ).

Программа включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. НСЗУ уже разработала перечень конкретных процедур, которые будут бесплатны при лечении украинцев. Для разных заболеваний установлены свои тарифы, которые учитывают сложность клинических случаев.

В 2020 году НСЗУ будет выплачивать медицинским учреждениям, которые заключили с ней договоры, деньги за каждого пациента. Если случай входит в программу медгарантий, а в больнице требуют дополнительные деньги, то нужно обратиться в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Таким больницам могут приостановить выплаты.

При этом, тариф не включает стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов. Однако и за них пациенты платить не должны. Эти категории обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета. Например, по программе доступных лекарств.

Во сколько обойдутся медицинские услуги?

Инсульт — 19 332 грн.

Инфаркт миокарда — 16 001 грн.

Роды — 8 136 грн.

Осложнения у новорожденных — от 26 087 грн.

Хирургическая операция — 4 563 грн.

Амбулаторное лечение — 4 942 грн.

Маммография — 204 грн.

Колоноскопия — 943 грн.

Химиотерапия — 17 843 грн.

Лучевая терапия — 30 327 грн.

Психиатрическая помощь — 7 406 грн.

Лечение туберкулеза — 20 663 грн.

Лечение людей с ВИЧ — 1 500 грн.

Паллиативная медпомощь — 7 865 грн.

Как сообщает пресс-служба министерства охраны здоровья Украины, эти цены еще должен утвердить Кабинет министров, однако до этого должны пройти публичные обсуждения.

Фото: wordpress.com

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