Вызовы скорой помощи поделят на четыре категории: что это значит?

«Пожалуйста, приезжайте», «помогите», «нужен врач», – говорим мы, набрав «103». И обязательно смотрим на часы в ожидании скорой. И не важно, подпрыгнуло давление, поднялась температура или появилась боль в животе, – мы просто ждем врачей в надежде на помощь. И они пока, как правило, быстро приезжают. Хотя разговоры о делении звонков на профильные и непрофильные идут уже не один год и, кроме экстренной помощи, в некоторых населенных пунктах работает еще и неотложная. Теперь по срочности звонки предлагают поделить не на две, а на четыре группы. Зачем это надо и что это даст пациентам?

Как разделят вызовы скорой и неотложной помощи?

Первоначально все вызовы скорой предложили разделить на экстренные и неотложные. К экстренным отнесли такие показания:

внезапные нарушения жизненно важных функций: дыхания, движения, острый болевой синдром;

травмы, несчастные случаи, асфиксия, последствия преступных нападений;

укусы насекомых, пресмыкающихся, других животных;

гипо- и гипергликемическая кома, температура тела выше 39 градусов (если ее нельзя сбить);

внутренние и внешние кровотечения;

любые состояния, угрожающие жизни и здоровью (в том числе психические).

Бригада скорой в таких случаях должна прибыть в городах – в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города – в течение 20 минут с момента обращения к диспетчеру.

Анекдот в тему!

Скорая помощь охотнее довезет вас до больницы, если вы найдете еще трех попутчиков с аналогичным диагнозом.

Скорая не должна выезжать в следующих случаях:

высокая температура (которую можно снизить самостоятельно);

повышенное давление;

головная боль, головокружение, слабость;

боль в пояснице, суставах;

болевой синдром у онкобольных;

обострение хронических заболеваний;

алкогольное или наркотическое опьянение.

Эти показания считаются неэкстренными и заниматься ими призвана неотложка, которая должна прибыть в течение часа. Кабинеты неотложной помощи организованы при центрах медико-санитарной помощи и детских поликлиниках. В населенных пунктах, где механизм оказания «неотложной помощи» не разработан, по-прежнему выезжает скорая.

Такие правила по оказанию помощи на дому действуют на сегодняшний день. Но скоро, очевидно, изменятся.

Правила прописали, но не до конца?

За год бригады скорой помощи получают около восьми миллионов вызовов, по ним в госпитализации нуждаются менее двух миллионов человек. Таким образом, утверждают в Министерстве здравоохранения, шесть миллионов вызовов можно отнести к непрофильным.

Для решения проблемы в МОЗ разработали новые алгоритмы оказания экстренной помощи, и разделили вызовы скорой на несколько категорий.

Категория 1. Это критическое состояние больного, требующее немедленного реагирования (например, хирургического вмешательства или реанимационных мероприятий). Для этой категории вызова время с момента звонка до первого контакта с больным должно составлять менее 10 минут.

Категория 2. Экстренный вызов, к которому относится потенциально серьезное состояние, требующее неотложной помощи на месте или неотложной транспортировки. Время до первого контакта с больным должно составлять до 20 минут.

Категория 3. Не экстренные состояния, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента (например, обострение хронических заболеваний). Эти вызовы будут направлены на

первичное звено, а по возможности на вызов поедет бригада, не задействованная на вызовах для категорий 1 и 2.

Категория 4. Непрофильные вызовы. Реагирование происходит без выезда бригады экстренной медпомощи, и пациент может получить консультацию по телефону или будет направлен на оказание помощи семейным врачом.

Кроме выделения категорий, по сути ничего не изменилось. Ведь и сейчас диспетчеры подробно расспрашивают дозвонившегося о состоянии пациента, иногда советуют обратиться в неотложку или предоставляют телефон для консультации с врачом.

А вот четкий перечень болезней по каждой категории жизненно необходим. Без этого, говорят врачи, определить грань, например, между 1-й и 2-й категориями очень сложно. А в результате потерянные 10 минут могут существенно повлиять на состояние здоровья пациента.

Медицина будущего?

В информационной справке «Система экстренной медицинской помощи», которую представил Минздрав, запланирован перечень задач и прописаны ожидаемые результаты. На наш взгляд, почти фантастические, если сравнивать нынешнюю медицину и медицину ожидаемого будущего.

В планах – очередное повышение зарплат медработникам, приобретение программного продукта для новой системы диспетчеризации, разработка протоколов диспетчеризации, покупка новых машин. На завершающем этапе в полную силу должна заработать система аэромедицинской эвакуации (сейчас у нас есть восемь воздушных скорых).

На реализацию планов отведено чуть больше трех лет (остаток 2020-го плюс 2021-2023 годы).

Реально ли это? Вопрос риторический. Достойных зарплат у врачей все еще нет. Количество больниц в небольших населенных пунктах сокращают. В некоторых районных больницах нет соответствующего оборудования, да и дороги оставляют желать лучшего.

А эффективность системы экстренной медпомощи как раз оценивается по трем основным критериям: скорость, время, качество. К примеру, период от момента остановки сердца до смерти мозга составляет 4-5 минут, а период от начала критического кровотечения до смерти – 5-10 минут. На деле скорая порой может добираться до получаса в городе и до нескольких часов в отдаленных районах. Как результат – в нашей стране показатели смертности выше, чем в Европе. Так, эффективность реанимации на догоспитальном уровне в странах Европы составляет 29,5%, а в Украине – всего 8,5%.

Какой опыт других стран?

Олег Мусий, экс-министр здравоохранения (2014 год), предлагает строить нашу систему медицинского обеспечения на основе опыта Германии, называя ее самой удачной. По этому же пути лет 20 назад пошла Польша, и результат впечатляющий: за это время продолжительность жизни поляков увеличилась на 12 лет. Как работает система экстренной помощи в этих странах?

ГЕРМАНИЯ. Каждый город разбит на квадраты. В узловых точках находятся маленькие станции базирования скорой, на которых ездят парамедики (фельдшеры). На каждые четыре машины парамедиков добавляется машина с врачом.

Диспетчер или отправляет на вызов бригаду парамедиков, или сразу принимает решение отправить туда и врачебную бригаду. Врач ездит на специальной машине с оборудованием, в которой нет места пациенту. Оказав помощь, он сопровождает пациента в больницу на машине парамедиков.

При необходимости врача могут вызвать и сами парамедики. Обычно дежурный врач скорой приезжает через 10-15 минут после звонка, лишь в сельской местности ему может понадобиться несколько больше времени. Поэтому часто врача в пригород там отправляют сразу – вместе с машиной скорой помощи.

Кстати, по статистике, скорую немцы по сравнению с другими европейцами вызывают не часто. Дело в том, что больниц здесь и в городах, и в селах строят много, чтобы до них не так далеко было добираться.

ПОЛЬША. Служба скорой помощи в Польше выезжает не только в критических ситуациях. Обратиться в скорую можно и при обострении хронических заболеваний.

Экипажи делятся на четыре типа, при этом диспетчер решает, какую бригаду направить на вызов.

Специализированные бригады (машины скорой помощи с пометкой «S») в составе трех человек, один из них – врач.

Базовые бригады (машины с буквой «P»). Их экипаж состоит минимум из двух медицинских спасателей или подготовленных медсестер (без врача). Третьим членом команды может быть водитель.

Транспортные бригады (машины с буквой «T»). Используются для перевозки пациентов, не требующих интенсивного наблюдения. Экипаж, как правило, состоит из водителя и спасателя.

Воздушная спасательная бригада. По меньшей мере три человека, в том числе один профессиональный пилот, специалист по неотложной помощи и медицинский спасатель или подготовленная медсестра.

Время приезда бригады в среднем занимает 5-10 минут. Отделения скорой помощи имеют возможность круглосуточно проводить лабораторные исследования, компьютерную томографию. Они также обеспечены оборудованием для проведения обследований у кровати больного. Как минимум, это анализатор критических параметров, перевозной рентген-аппарат и переносной УЗИ-аппарат.

И в Польше, и в Германии система медицинских услуг ориентирована на пациента. И в пригород врача пришлют вместе с парамедиками – на всякий случай, и диагностику проведут у кровати. Такой подход в корне отличается от наших реалий. Разве что человеческий фактор сработает: и диспетчер выслушает, и врачи приедут – помогут. Но к человеческому фактору еще бы добавить финансирования и профессионализма: чтобы планы наконец стали европейской реальностью. Чтобы врачи чувствовали себя нужными, а пациенты – защищенными.

Фото: meds.com.ua