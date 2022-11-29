Новости Одессы и Одесской области

Вызов электрика и сантехника в Одессе: куда обращаться и сколько стоит?

Вызов электрика и сантехника в Одессе: куда обращаться и сколько стоит?

Из-за экстерных отключений электроэнергии в быту могут возникнуть неполадки не только со светом, но и с водоснабжением и отоплением. Их желательно устранять оперативно. Поэтому специально для своих читателей «Одесская жизнь» промониторила цены на услуги сантехника и электрика в военное время, а также напоминает, куда обращаться в случае поломок.

На попечительстве коммунальщиков

Если из-за экстренных отключений света у вас произошли неполадки с электроприборами, а также проблемы с канализацией или отоплением, в первую очередь нужно обратиться к специалистам коммунальных служб. Если вы на попечительстве ЖЭКа, тогда свяжитесь со ними по месту жительства:

  • ЖКС «Вузовский» – (048) 705-90-74;
  • ЖКС «Черноморский» – (048) 705-34-40;
  • ЖКС «Черемушки» – (048) 705-33-11/12;
  • ЖКС «Хмельницкий» – (048) 705-79-69;
  • ЖКС «Фонтанский» – (048) 740-72-62;
  • ЖКС «Порто-Франковский» – (048) 705-74-23;
  • ЖКС «Северный» – (048) 706-40-09;
  • ЖКС «Пересыпский» – (048) 793-78-60.

Однако из личного опыта можем сказать, что к представителям ЖЭКа не всегда можно дозвониться. Поэтому лучше звонить в скорую коммунальную службу от одесского горсовета – 15-01 или на «горячую линию» Единого центра обращения граждан – 15-35. Здесь оперативно реагируют на заявку.

Услуги коммунальных электриков и сантехников обычно предоставляют бесплатно, но все зависит от ремонтных работ. Например, вызов сантехника от ЖЭКа в аварийных ситуациях бесплатный, но специалиста можно отблагодарить за символичную плату – 100-150 гривен. А вот работа электрика бескорыстной будет только в районах лестничной площадки – на территории квартиры специалист может попросить оплатить работу. Из личного опыта – это 200 гривен за выезд и 600 гривен за работу в час. Но это была «единоразовая акция».

Если у вас ОСМД, вызвать сантехника или электрика вам будет проще. Для этого нужно просто обратиться к управляющему дома, в ином случае к вахтеру или к охраннику вашего жилого комплекса. Выезд специалистов также должен быть бесплатным (часть компенсации идет из кварплаты), но возможна отдельная плата за устранение неполадок.

Ремонтные услуги от частных компаний

Бывает и такое, когда сантехника или электрика от ЖЭКа невозможно дождаться, а специалистов от ОСМД нет на месте. Тогда приходится обращаться за помощью к частным компаниям. И вот какой сегодня прейскурант на услуги электрика и сантехника.

Работа сантехника:

  • ремонт сливной системы бачка – от 300 гривен;
  • ремонт смесителя – от 250-300 гривен;
  • устранение засоров на кухне и в туалете – от 250 гривен;
  • устроение засоров ванной и душевой – от 350 гривен;
  • замена стояка канализации – от 1000 (пластиковый) и от 1500 (чугунный);
  • замена или снятие счетчиков воды – от 250-400 гривен;
  • замена гибких шлангов (1-2шт) – от 300 гривен;
  • замена сифона (мойки, умывальника, ванной) – от 400 гривен;
  • устранение протечек – от 300 гривен;
  • ремонт бойлера – от 300 гривен в зависимости от поломки;
  • ремонт отопления – от 200 зависимости от поломки.

Работа электрика:

  • ремонт проводки – от 250 гривен;
  • комплексная замена проводки – от 3000 гривен;
  • диагностика электрического провода – от 500-2500 гривен;
  • замена или установка автоматов – от 150 гривен (1 штука);
  • замена пробки – от 50 гривен;
  • замена пробок на автоматы – от 500 гривен;
  • ремонт розетки или выключателя – от 45-100 гривен;
  • подключение розетки – от 60-100 гривен;
  • замена патрона в люстре или светильнике – от 100 гривен;
  • установка счетчика – от 400 гривен (однофазный) и от 650 гривен (трехфазный);
  • подключение электрооборудования – от 150 гривен (1 штука).

Выезд специалистов – 200-250 гривен в районе города.

Анастасия Епурь
Фото: еМастер

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Отключения света в Одессе: ответы на часто задаваемые вопросы
    Отключения света в Одессе: ответы на часто задаваемые вопросы

    Работы энергетиков Одесской области привели к улучшению ситуации, что уже смогли ощутить на себе многие одесситы. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Также он ответил на наиболее часто задаваемые вопросы и прокомментировал некоторые высказывания из соцсетей.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Цены на лекарства: почему они могут вырасти?
    Цены на лекарства: почему они могут вырасти?

    Заметный рост цен на лекарства мы увидели с началом полномасштабного вторжения рф на территорию нашей страны. Это стало следствием падения курса гривны, увеличения стоимости топлива и проблем с доставкой медикаментов. В большей мере названные факторы повлияли на стоимость импортных препаратов. Но на прошлой неделе отечественные производители тоже предупредили о грядущем подорожании лекарств. В чем дело на этот раз и что делать пациентам?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Будут ли отключать свет в Одессе 9 ноября?
    Будут ли отключать свет в Одессе 9 ноября?

    Завтра, в среду, 9 ноября 2022 года, с 06:00 часов утра по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Одессе и Одесской области запланированы стабилизационные отключения света по ранее составленному графику.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Когда вырастут тарифы на электроэнергию?
    Когда вырастут тарифы на электроэнергию?

    Несмотря на постоянные обстрелы объектов энергетики и плановые отключения, тарифы на электроэнергию не изменятся до конца отопительного сезона.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Отключат ли свет в Одессе в субботу, 5 ноября?
    Отключат ли свет в Одессе в субботу, 5 ноября?

    В Украине продолжаются стабилизационные отключения электричества с целью уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов российских террористов.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить