Вызов электрика и сантехника в Одессе: куда обращаться и сколько стоит?

Из-за экстерных отключений электроэнергии в быту могут возникнуть неполадки не только со светом, но и с водоснабжением и отоплением. Их желательно устранять оперативно. Поэтому специально для своих читателей «Одесская жизнь» промониторила цены на услуги сантехника и электрика в военное время, а также напоминает, куда обращаться в случае поломок.
На попечительстве коммунальщиков
Если из-за экстренных отключений света у вас произошли неполадки с электроприборами, а также проблемы с канализацией или отоплением, в первую очередь нужно обратиться к специалистам коммунальных служб. Если вы на попечительстве ЖЭКа, тогда свяжитесь со ними по месту жительства:
- ЖКС «Вузовский» – (048) 705-90-74;
- ЖКС «Черноморский» – (048) 705-34-40;
- ЖКС «Черемушки» – (048) 705-33-11/12;
- ЖКС «Хмельницкий» – (048) 705-79-69;
- ЖКС «Фонтанский» – (048) 740-72-62;
- ЖКС «Порто-Франковский» – (048) 705-74-23;
- ЖКС «Северный» – (048) 706-40-09;
- ЖКС «Пересыпский» – (048) 793-78-60.
Однако из личного опыта можем сказать, что к представителям ЖЭКа не всегда можно дозвониться. Поэтому лучше звонить в скорую коммунальную службу от одесского горсовета – 15-01 или на «горячую линию» Единого центра обращения граждан – 15-35. Здесь оперативно реагируют на заявку.
Услуги коммунальных электриков и сантехников обычно предоставляют бесплатно, но все зависит от ремонтных работ. Например, вызов сантехника от ЖЭКа в аварийных ситуациях бесплатный, но специалиста можно отблагодарить за символичную плату – 100-150 гривен. А вот работа электрика бескорыстной будет только в районах лестничной площадки – на территории квартиры специалист может попросить оплатить работу. Из личного опыта – это 200 гривен за выезд и 600 гривен за работу в час. Но это была «единоразовая акция».
Если у вас ОСМД, вызвать сантехника или электрика вам будет проще. Для этого нужно просто обратиться к управляющему дома, в ином случае к вахтеру или к охраннику вашего жилого комплекса. Выезд специалистов также должен быть бесплатным (часть компенсации идет из кварплаты), но возможна отдельная плата за устранение неполадок.
Ремонтные услуги от частных компаний
Бывает и такое, когда сантехника или электрика от ЖЭКа невозможно дождаться, а специалистов от ОСМД нет на месте. Тогда приходится обращаться за помощью к частным компаниям. И вот какой сегодня прейскурант на услуги электрика и сантехника.
Работа сантехника:
- ремонт сливной системы бачка – от 300 гривен;
- ремонт смесителя – от 250-300 гривен;
- устранение засоров на кухне и в туалете – от 250 гривен;
- устроение засоров ванной и душевой – от 350 гривен;
- замена стояка канализации – от 1000 (пластиковый) и от 1500 (чугунный);
- замена или снятие счетчиков воды – от 250-400 гривен;
- замена гибких шлангов (1-2шт) – от 300 гривен;
- замена сифона (мойки, умывальника, ванной) – от 400 гривен;
- устранение протечек – от 300 гривен;
- ремонт бойлера – от 300 гривен в зависимости от поломки;
- ремонт отопления – от 200 зависимости от поломки.
Работа электрика:
- ремонт проводки – от 250 гривен;
- комплексная замена проводки – от 3000 гривен;
- диагностика электрического провода – от 500-2500 гривен;
- замена или установка автоматов – от 150 гривен (1 штука);
- замена пробки – от 50 гривен;
- замена пробок на автоматы – от 500 гривен;
- ремонт розетки или выключателя – от 45-100 гривен;
- подключение розетки – от 60-100 гривен;
- замена патрона в люстре или светильнике – от 100 гривен;
- установка счетчика – от 400 гривен (однофазный) и от 650 гривен (трехфазный);
- подключение электрооборудования – от 150 гривен (1 штука).
Выезд специалистов – 200-250 гривен в районе города.
Анастасия Епурь
Фото: еМастер