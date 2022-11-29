Вызов электрика и сантехника в Одессе: куда обращаться и сколько стоит?

Из-за экстерных отключений электроэнергии в быту могут возникнуть неполадки не только со светом, но и с водоснабжением и отоплением. Их желательно устранять оперативно. Поэтому специально для своих читателей «Одесская жизнь» промониторила цены на услуги сантехника и электрика в военное время, а также напоминает, куда обращаться в случае поломок.

На попечительстве коммунальщиков

Если из-за экстренных отключений света у вас произошли неполадки с электроприборами, а также проблемы с канализацией или отоплением, в первую очередь нужно обратиться к специалистам коммунальных служб. Если вы на попечительстве ЖЭКа, тогда свяжитесь со ними по месту жительства:

ЖКС «Вузовский» – (048) 705-90-74;

ЖКС «Черноморский» – (048) 705-34-40;

ЖКС «Черемушки» – (048) 705-33-11/12;

ЖКС «Хмельницкий» – (048) 705-79-69;

ЖКС «Фонтанский» – (048) 740-72-62;

ЖКС «Порто-Франковский» – (048) 705-74-23;

ЖКС «Северный» – (048) 706-40-09;

ЖКС «Пересыпский» – (048) 793-78-60.

Однако из личного опыта можем сказать, что к представителям ЖЭКа не всегда можно дозвониться. Поэтому лучше звонить в скорую коммунальную службу от одесского горсовета – 15-01 или на «горячую линию» Единого центра обращения граждан – 15-35. Здесь оперативно реагируют на заявку.

Услуги коммунальных электриков и сантехников обычно предоставляют бесплатно, но все зависит от ремонтных работ. Например, вызов сантехника от ЖЭКа в аварийных ситуациях бесплатный, но специалиста можно отблагодарить за символичную плату – 100-150 гривен. А вот работа электрика бескорыстной будет только в районах лестничной площадки – на территории квартиры специалист может попросить оплатить работу. Из личного опыта – это 200 гривен за выезд и 600 гривен за работу в час. Но это была «единоразовая акция».

Если у вас ОСМД, вызвать сантехника или электрика вам будет проще. Для этого нужно просто обратиться к управляющему дома, в ином случае к вахтеру или к охраннику вашего жилого комплекса. Выезд специалистов также должен быть бесплатным (часть компенсации идет из кварплаты), но возможна отдельная плата за устранение неполадок.

Ремонтные услуги от частных компаний

Бывает и такое, когда сантехника или электрика от ЖЭКа невозможно дождаться, а специалистов от ОСМД нет на месте. Тогда приходится обращаться за помощью к частным компаниям. И вот какой сегодня прейскурант на услуги электрика и сантехника.

Работа сантехника:

ремонт сливной системы бачка – от 300 гривен;

ремонт смесителя – от 250-300 гривен;

устранение засоров на кухне и в туалете – от 250 гривен;

устроение засоров ванной и душевой – от 350 гривен;

замена стояка канализации – от 1000 (пластиковый) и от 1500 (чугунный);

замена или снятие счетчиков воды – от 250-400 гривен;

замена гибких шлангов (1-2шт) – от 300 гривен;

замена сифона (мойки, умывальника, ванной) – от 400 гривен;

устранение протечек – от 300 гривен;

ремонт бойлера – от 300 гривен в зависимости от поломки;

ремонт отопления – от 200 зависимости от поломки.

Работа электрика:

ремонт проводки – от 250 гривен;

комплексная замена проводки – от 3000 гривен;

диагностика электрического провода – от 500-2500 гривен;

замена или установка автоматов – от 150 гривен (1 штука);

замена пробки – от 50 гривен;

замена пробок на автоматы – от 500 гривен;

ремонт розетки или выключателя – от 45-100 гривен;

подключение розетки – от 60-100 гривен;

замена патрона в люстре или светильнике – от 100 гривен;

установка счетчика – от 400 гривен (однофазный) и от 650 гривен (трехфазный);

подключение электрооборудования – от 150 гривен (1 штука).

Выезд специалистов – 200-250 гривен в районе города.

Анастасия Епурь

Фото: еМастер