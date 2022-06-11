Выпускной альбом на руинах – черниговский школьники поучаствовали в пронзительной фотосессии (фото)

Фотограф из Ивано-Франковска Станислав Сенник организовал не совсем обычную фотосессию для черниговских школьников. В числе локаций – сгоревшие гипермаркет «Эпицентр» и общежитие, а также разбитый авиаударами жилой дом.

Как сообщает «Суспільне», при помощи соцсетей фотограф нашел в пострадавшем от бомбежек рашистов городе три выпускных класса, которые согласились на съемки.

«В Чернигове я не знал ни одного человека… Я писал разным людям рандомно, предлагал всем, кого знал, кого не знал, рекламировать просил, и нашлись три класса, которые согласились. Мы с ними сделали съемки. И каждый класс называл разные места, они так включились в процесс, ведь я не знал никаких локаций»,

– признается Станислав.

Идею создания выпускного альбома на руинах города он считает для себя вызовом, ведь фотография для него – это история.

«Когда я фотографирую выпускной альбом, я представляю, что он будет важен и через 10 лет. Даже его важность будет больше через годы. Со временем, лет через 5-6, у этих детей родятся свои дети. Через некоторое время люди, которые этого не видели, будут спрашивать у нас, что происходило, и как это было, как мы спрашивали у дедушек и родителей, однако во времена наших бабушек и дедушек не было фото и видео, когда, например, был Голодомор, я бы по-другому воспринимал это»,

– добавил фотограф.

«У нас украли праздник, украли детство. И мы хотели показать миру, что жизнь продолжается, независимо от условий»,

– рассказала одна из участниц фотосессии Екатерина.

Сейчас выпускники ждут свой альбом, а фотограф уже делает съемки в родном Ивано-Франковске.

Фоторепортажи Станислава выставлялись в Париже и Берлине, а фото черниговских выпускников он планирует приобщить к новому проекту.