Ободряющую новость озвучил недавно министр финансов Сергей Марченко. По его словам, в Украине в будущем могут вернуться к вопросу выплаты сбережений вкладчикам бывшего Сбербанка СССР, правда, если для этого будут финансовые возможности. Но если возможность все-таки появится, сколько денег удастся вернуть советским вкладчикам?

Сколько должны?

После распада СССР Украина взяла на себя обязательства выплатить почти 132 миллиарда гривен долгов Сбербанка СССР. В целом за все время вкладчикам бывшего Сбербанка компенсировали лишь чуть больше 15 миллиардов гривен. А это только девятая часть от начальной суммы.

По последним данным, на внебалансовых счетах Ощадбанка еще числятся обязательства на сумму более 100 миллиардов гривен.

– На данном этапе есть счета и есть определенные обязательства. Готовы ли мы сейчас как правительство, как государство в целом к такого рода выплатам? Скажу, что нет, но это не значит, что к этому вопросу нельзя будет вернуться при наличии необходимых финансовых возможностей, – отметил министр финансов Сергей Марченко.

История обещаний

Попытки вернуть деньги советских вкладчиков предпринимаются до сих пор. И часто эти обещания даются в преддверии различных избирательных кампаний.

С 1997 по 2012 год в бюджет закладывали определенные суммы на погашение этого долга. Самые большие выплаты пришлись на 2008 и 2012 годы.

В 2008-м гражданам пообещали так называемую «Юлину тысячу»: по одной тысяче гривен компенсации независимо от размера вклада. Для получения зарегистрировалось 12 миллионов граждан. Итого, на эти цели необходимо было 12 миллиардов гривен. Фактически же было направлено только 6,4 миллиарда, а компенсации получили примерно половина вкладчиков.

В 2012-м, при президенте Януковиче, правительство Азарова обещало погасить долги перед теми, кто не успел получить «Юлину тысячу». Тогда эти деньги в народе окрестили «Витиной тысячей». Правда, финансирование пришло лишь на 4,55 миллиарда гривен. Но в обоих случаях это повлекло за собой огромные проблемы для экономики страны: спровоцировало инфляцию и подкрепило будущие кризисы.

Вопрос политический

Почти каждый украинский президент или кандидат в президенты, чтобы завоевать симпатии граждан, активно эксплуатирует эту тему и обещает вернуть все, как только придет к власти. Возвращение денег обманутым вкладчикам было пунктом президентской программы Виктора Ющенко в 2004-м. О вкладах говорила Юлия Тимошенко на парламентских выборах 2007-го. Вернуть потерянные деньги обещал и Виктор Янукович в 2010-м. Это же обещание Юлия Тимошенко опять вспомнила во время президентской кампании 2019-го. И сейчас, уже в 2021-м, мы снова слышим эту тему из уст министра при Президенте Владимире Зеленском. Неужели будет «Вовина тысяча»?

Сколько гривен стоит рубль?

При этом 1000 советских рублей и 1000 гривен имеют совершенно разную покупательную способность. Потому компенсация – несопоставима с потерей. Если же учесть инфляцию, сумма будет просто неподъемная.

В случае компенсации вкладов по реальной покупательной способности вкладчикам пришлось бы выплатить примерно 90 миллиардов долларов, что сопоставимо с размером всего ВВП страны и с суммой государственного прямого и гарантированного долга.

В целом же, по расчетам экспертов, если говорить о паритете покупательной способности, то коэффициент обмена на сегодняшний день должен составить примерно 1 к 40, то есть 100 миллиардов гривен в Ощадбанке трансформировались бы в 4 триллиона гривен, что значительно превышает весь номинальный ВВП Украины.

Как в других бывших республиках?

Остальные бывшие республики Советского Союза решают проблему по-разному. Некоторые фиксировали определенную сумму компенсации, которая выплачивалась людям, и на этом закрывали вопрос (Литва). Другие пересчитывали деньги по определенному коэффициенту и возвращали небольшими суммами по очереди разным категориям населения (Молдова). В некоторых странах часть средств засчитывали в качестве оплаты за определенные товары и услуги (Беларусь).

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