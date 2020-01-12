Восточный гороскоп на 2020 год: что по китайскому Зодиаку сулят звезды в год Крысы

Нынешний год по восточному календарю – год Металлической Крысы. Китайский, или восточный, Зодиак соответствует 12-летнему лунному циклу, в котором символом каждого года является определенное животное. Считается, что образ этого животного, сложившийся в восточной культуре, имеет много общего с характером и судьбой человека, который родился в этот год. Что же приготовила Крыса каждому из нас?

Крыса

Крысам нужно быть готовыми к возможным переменам и даже ударам судьбы. От выдержки и стойкости Крыс зависит результат, с которым они завершат этот период.

Здоровье: нужно гнать от себя хандру, поберечь позвоночник и суставы во время физических нагрузок.

Финансы: стоит быть осторожнее с большими тратами, расточительство и кредиты будут лишними в этом году.

Бык

Для Быков наступает золотое время – период, когда у этих людей будет получаться абсолютно все, фактически без усилий.

Здоровье: не стоит пренебрегать визитами к врачу, занимаясь самолечением. Летом есть риск отравиться или «заработать» заболевания пищеварительной системы.

Финансы: есть вероятность сменить работу, главное – не прогадать в зарплате.

Тигр

Для Тигров наступающий год пройдет в относительном спокойствии и рутине. К неприятностям относитесь как к мелочам жизни – пройдет немного времени, и вы убедитесь, что это действительно так.

Здоровье: все будет отлично, если не переохлаждаться и не переедать.

Финансы: скорее всего, придется искать дополнительный источник дохода. Впрочем, с финансами все будет хорошо, если не лениться.

Кролик

Кролику в год Крысы стоит быть настороже. Особенно следует соблюдать осторожность во всех делах, требующих участия официальных, а особенно – судебных органов.

Здоровье: визиты к врачу, если что-то беспокоит, откладывать не рекомендуется. В зоне риска – желудочно-кишечный тракт.

Финансы: стоит прислушиваться к советам друзей и родни, есть шанс, что удачную бизнес-идею удастся почерпнуть именно из подобных разговоров.

Дракон

В год Крысы для рожденных под знаком Дракона периоды удачи будут чередоваться с периодами пусть небольших, но неудач. Не опускайте голову, если что-то идет не так. Все поправимо. Тем более что рядом с вами всегда будут те, кто готов протянуть руку помощи.

Здоровье: старайтесь полноценно питаться, побольше двигаться и не хандрить.

Финансы: возможно, временные трудности заставят задуматься о дополнительной работе. Главное – не перетрудиться, чтобы не заработать вместе с деньгами еще и проблемы со здоровьем.

Змея

Змея в Новом году имеет все шансы осуществить свои планы. В этом году в вашей копилке окажутся не только деньги, но и приятные встречи. Чаще выходите в свет, и лучше в компании дорогих сердцу людей.

Здоровье: стоит тщательно отслеживать любые боли в желудке или суставах, не затягивая с обследованиями.

Финансы: удача будет сопутствовать всем Змеям, но бездумно тратить «лишнюю копеечку» не стоит – во всем должна быть мера.

Лошадь

Лошадь с Крысой, увы, в контрах. Поэтому Лошадям в наступающем году стоит быть настороже: не предпринимать без надобности резких движений, а главное – по возможности избегать конфликтов.

Здоровье: старайтесь больше отдыхать, так как переутомление может стать причиной разных проблем, в том числе со здоровьем.

Финансы: не стоит слишком рьяно держаться за заработанные тысячи: их лучше вкладывать в новые проекты или хотя бы положить на депозит.

Коза

Возможны резкие перемены, причем не всегда позитивные. Помогут не пасть духом и преодолеть удары судьбы друзья и близкие люди.

Здоровье: пора заняться спортом или посильными упражнениями, чтобы сбросить лишний вес, у кого он есть, и укрепить иммунитет.

Финансы: большие заработки Козе в этом году не светят. Но если постараться, можно с успехом реализовать программу-минимум.

Обезьяна

Обезьяне предстоящий год Крысы обещает море удач на личном фронте. Так что дерзайте: смело делайте предложения, создавайте пары. Вас ждет счастье в личной жизни.

Здоровье: чтобы здоровье не подводило, старайтесь прислушиваться к своему организму. Пробежки на свежем воздухе, плавание и диета пойдут организму на пользу.

Финансы: стоит все тщательнее планировать и не влезать в долги.

Петух

Для представителей этого знака 2020 год может выдаться непростым, со всякими непредвиденными проблемами. Как их избежать, вам подскажут чутье и здравый смысл.

Здоровье: стоит внимательно следить за своим иммунитетом.

Финансы: расслабиться не получится, но в самые сложные моменты можно смело положиться на родственников – они не подведут.

Собака

Для рожденных в год Собаки предстоящий 2020-й – благоприятный, если не сказать легкий период. Вот только не стоит слишком усердствовать.

Здоровье: могут обостриться болячки, поэтому Собакам стоит заняться очищением организма и общим оздоровлением.

Финансы: денег больше не станет, зато в ваш дом войдет стабильность. При этом не стоит делать дорогостоящие покупки или вкладывать средства в какое-то дело (2020-й не самый удачный в это направлении год). А еще не гонитесь за легкими деньгами.

Свинья

Любовь, удача, здоровье, финансовое благополучие – все это предрекают астрологи людям, родившимся в год Свиньи. Но не стоит ждать, что все блага упадут с неба. Вам придется проявить инициативу, и тогда ваши старания обязательно окупятся.

Здоровье: побольше физических упражнений и витаминов, поменьше стрессов и негатива от других людей – вот рецепт здоровья в 2020 году.

Финансы: основные траты пойдут на семью и дом.

Фото: astro-magiya.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!