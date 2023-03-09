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«Воскресну нині!»: в одесском Литмузее открылась экспозиция в честь дня рождения Кобзаря

«Воскресну нині!»: в одесском Литмузее открылась экспозиция в честь дня рождения Кобзаря

В золотом зале Одесского литературного музея открылась новая экспозиция, приуроченная ко дню рождения Тараса Григорьевича Шевченко.

Кобзарь знакомый и неизвестный…

Кобзарь знакомый и неизвестный… Редкие издания, репродукции, документы… Малоизвестные факты его биографии и творчества…

Выставка открылась в день 209-й годовщины рождения Кобзаря – тот самый день, который начался с почти шестичасовой воздушной тревоги по всей Украине и очередных массированных ракетных ударов. И известное шевченковское «Борітеся – поборете, вам Бог помагає» звучит для каждого из нас уже больше года пророчески, как еще одна страница переосмысления творчества Кобзаря…

И совсем по-новому звучат теперь и другие его строки:

Воскресну нині! Ради їх,

Людей закованих моїх,

Убогих, нищих… Возвеличу

Малих отих рабів німих!

Я на сторожі коло їх

Поставлю слово.

Тарас Шевченко, выставка
Экспозиция в одесском музее
Выставка в одесском Литмузее
Тарас Шевченко, экспозиция
Тарас Шевченко, знакомый и незнакомый
Произведения Тараса Шевченко
Тарас Шевченко, издание произведений

Представленная в Литмузее Шевченкиана – это тоже переосмысление наследия Кобзаря, очень «емкая» композиция, позволяющая снова и снова прикоснуться к жизни и пророческим строкам Тараса Шевченко.

«Сельский крепостной крестьян сумел подняться до самого высокого уровня культурной интеллигенции XIX века и представлять украинскую нацию в литературе», – сообщают в одесском Литературном музее.

Кто сыграл Тараса Шевченко в старейшем одесском фильме?

Особая страничка экспозиции посвящена двухсерийному немому фильму Петра Чардынина «Тарас Шевченко», снятому на Одесской кинофабрике почти 100 лет назад, в 1926 году. Роль Кобзаря сыграл в нем Амвросий Бучма…

Кинофабрика
Фильм о Тарасе Шевченко
Стихотворение
Поэты о Тарасе Шевченко
Деды, родители и внуки у Шевченко
В одесском Литмузее
Одесский музей, экспозиция

Познакомиться с новой экспозицией одесского Литмузея, посвященной Тарасу Шевченко можно будет до 23 марта.

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