Вопрос-ответ: какие льготы положены для сельских учителей-пенсионеров

В редакцию пришло письмо: «Мы с мужем – пенсионеры-учителя, проживающие в сельской местности. Площадь нашего дома составляет 67,5 кв. м, он оборудован электроотопительной установкой. По закону государство должно обеспечивать нас бесплатным отоплением и освещением. С 2006 года нам как льготникам выделялось в месяц 3600 кВт/час электроэнергии. Однако в последние годы эту льготу урезали до 2955 кВт/час. В апреле этого года мы использовали лишь 1485 кВт и, несмотря на это, в мае получили платежку на сумму 546,48 грн. Почему мы должны платить эту сумму? Ни в управлении соцзащиты, ни в энергоснабжающей компании нам никто так и не смог ничего пояснить. Семья Явдощук, село Черномин, Винницкая область». Отвечаем.

Что положено?

В соответствии со статьей 57 Закона Украины «Об образовании» №2145-VIII от 5 сентября 2017 года (с изменениями от 6.06.2019 г.), пенсионеров, которые раньше работали педагогическими работниками в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них, государство обеспечивает бесплатным пользованием жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм.

В свою очередь нормы утверждены Постановлением Кабмина «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» №409 от 6 августа 2014 года (с изменениями от 14.08.2019 г.). В данном документе, в частности, сказано, что для индивидуального отопления государство предоставляет льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг из расчета 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью. При использовании электроэнергии для индивидуального отопления считают льготу в объеме 30 кВт/час на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц. Согласно постановлению, также льготные 30 кВт/час в месяц на одного человека выделяется гражданам, которые проживают в селах и поселках городского типа и согласно с нормами законодательства обеспечиваются бесплатным освещением жилья, то есть учителям-пенсионерам.

Как рассчитать?

На основании все того же Постановления Кабмина №409 для льготников и субсидиантов, использующих электрическую энергию для индивидуального отопления, отопительный период устанавливается с 16 октября до 15 апреля включительно. Этим же документом для каждого региона утверждены корректирующие коэффициенты для расчета размеров расхода электроэнергии на потребности индивидуального отопления. В Винницкой области для 1-2-этажных домов этот коэффициент составляет 1,042. Из этого можно сделать вывод, что в отопительный период государство должно предоставлять вам льготу в объеме 1701,15 кВт/час. Почему? Произведем расчет:

(21 + 21 + 10,5) х 30 х 1,042 + (30 х 2 чел.) = 1701,15 кВт/ч,

где 21 кв. м – норма предоставления льготы на одного человека;

10,5 кв. м – норма предоставления льготы на семью;

30 кВт/ч – объем, в пределах которого государство предоставляет льготы при использовании электроэнергии для индивидуального отопления на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц;

1,042 – корректирующий коэффициент для расчета расходов электроэнергии на потребности индивидуального отопления в Винницкой области;

30 кВт/ч – льготная норма в месяц на одного человека для лиц, которые проживают в селах и поселках городского типа и согласно с нормами законодательства обеспечиваются бесплатным освещением жилья.

Согласно Постановлению НКРЭКУ* №220 от 26 февраля 2015 года, тарифы на электроэнергию для населения с 1 октября по 30 апреля составляют:

0,90 грн. – за объем электроэнергии, потребленной до 3000 кВт/ч;

1,68 грн. – за объем электроэнергии, потребленной свыше 3000 кВт/ч в месяц.

Следовательно, для обогрева и освещения вашего дома в отопительный период государство ежемесячно должно компенсировать ваши расходы в размере 1531,03 грн. (1701,15 кВт/ч х 0,90 грн. = 1531,03). А с учетом того, что отопительный период при предоставлении льгот для индивидуального отопления устанавливается до 15 апреля включительно, в апреле государство должно было компенсировать ваши расходы по потреблению электроэнергии во вдвое меньшем объеме, чем за целый месяц отопительного сезона. В деньгах это приблизительно 765 грн. (1701,15 : 2 х 0,90 = 765,50). То есть в объеме, примерно равном 850 кВт/ч (1701 : 2 = 850,60). За остальные порядка 635 кВт/ч (1485 – 850 = 635) расхода электроэнергии вы должны были заплатить самостоятельно.

Нормы урезали

К слову, в первоначальной редакции Постановления Кабмина «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» №409 от 6 августа 2014 года было утверждено, что при расчете электроэнергии для индивидуального отопления государство предоставляет гражданам льготы из расчета 65 кВт/ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц. Однако Кабмин эту норму урезал: сначала до 51 кВт/ч (Постановление №51 от 6.02.2017 г.), а затем – до 30 кВт/ч (Постановление №329 от 27.04.2018 г.). Кроме того, уменьшили также корректирующие коэффициенты для расчета размера расходов электроэнергии на нужды отопления для всех регионов Украины, в том числе и для Винницкой области – с 1,097 до 1,042.

Почему? Ответ очевиден: это связано с экономией средств, которых у государства просто не хватает.

* Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Вячеслав Диордиев

Фото: fishki.net

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