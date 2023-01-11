Волнорезы, чайки и огромные волны: фотограф снял шторм на одесском побережье (ФОТО)

11 января в Одессе третий день штормит. Ветер валит деревья и заборы, зато на море можно наблюдать величественные волны, как на картинах известного мариниста Ивана Айвазовского.
И благодаря одесскому фотографу Юрию Бершадскому теперь мы можем полюбоваться этой красотой не выходя из дома. Представляем вам две серии фотографий, снятых на одесских пляжах 9 и 10 января 2023 года.
Таким было одесское море 9 января:
А таким 10 января:
Читайте также:
- Шторм в Одессе: как бушевала стихия возле черноморского побережья? (фото)
- Осень по-одесски: фоторепортаж со штормящего Ланжерона (фото, видео)
Фото: Юрий Бершадский / facebook-страница фотографа Юрия Бершадского