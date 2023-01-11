Волнорезы, чайки и огромные волны: фотограф снял шторм на одесском побережье (ФОТО)

Раритеты одесского трамвайного депо на Молдаванке: они не только возили пассажиров (фото) Здесь все экспонаты — «мега». И все они — натуральные: Музей одесского электротранспорта хранит их в старом одесском депо на Алексеевской площади. И не только хранит, но и показывает, и с любовью рассказывает о своих исторических старичках. И люди сюда приходят, слушают с огромным любопытством, задают директору Музея Максиму Коновалову бездну вопросов. ПОДРОБНЕЕ

Дороги Одессы: где обновили разметку на пешеходных переходах? (фоторепортаж) Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает системные работы по обновлению разметки на дорогах и пешеходных переходах города.

Об этом комунальщики сообщают на своей странице в Facebook. ПОДРОБНЕЕ

Январь по-одесски: первый снег года (фоторепортаж) Снег намекал на свое явление мелкими и редкими снежинками еще в Рождество 7 января, но город побелел восьмого. Зиму заказывали? Получите! ПОДРОБНЕЕ