Война в Украине в глазах мировых СМИ: танки от Польши и герой из Мариуполя

Тема Украины и войны в нашей стране не сходит с первых полос ведущих мировых изданий. Предлагаем вашему вниманию очередной дайджест «Одесской жизни»: о чем писали СМИ на этой неделе?

Главные темы:

«Военные потрясения»;

Кровавая битва в Украине;

Разлад между россией и ее наемниками;

Путин снова сменяет командующего в Украине;

Неясность по контролю над Соледаром в Украине после упорных боев;

россия назначает нового военного лидера на фоне раздора в окружении путина;

Запад планирует новые санкции против российского нефтяного сектора;

Решительная оборона Бахмута;

Польша хочет поставить Украине основные боевые танки;

Герой из Мариуполя;

Путин является непредсказуемым игроком, чья война в Украине навсегда изменила мир;

«После проигрыша Украине россия может распасться на 17 республик.

Великобритания, «The Times» – «Военные потрясения»

Президент путин награждает в прошлом году орденом Святого Георгия генерала сергея суровикина, военного командующего в Украине, которого он понизил в должности только через три месяца после назначения. суровикин более известен как «генерал Армагеддон».

Ирландия, «Irish Examiner» – «Кровавая битва в Украине»

Судьба разрушенного украинского города висит на волоске в одной из самых кровавых битв российского вторжения.

Несмотря на то, что неослабевающее сопротивление Украины и другие вызовы побудили москву потрясти свое военное руководство, российские войска использовали реактивные самолеты, минометы и ракеты, чтобы бомбить Соледар в неустанном штурме.

Косово, «Koha Ditore» – «Разлад между россией и ее наемниками»

Испания, «ARA» – «путин снова сменяет командующего в Украине»

россия назначила начальника своего генштаба Валерия Герасимова ответственным за вторжение в Украину после увольнения сергея суровикина, более известного как «генерал Армагеддон», который был назначен всего три месяца назад.

Швеция, Dagens Nyheter – «Неясность по контролю над Соледаром в Украине после упорных боев»

Украинские сообщения о том, что их силы все еще контролируют Соледар на востоке Украины, противоречат заявлениям российской группы Вагнера.

Говорят, что в небольшом городке все еще продолжаются ожесточенные бои, и, по информации украинских властей, российские военные понесли большие потери и вынуждены были вызвать новые силы и больше солдат Вагнера на замену.

Наряду с неудачами в войне российская пропаганда прибегает к все более экстремальным методам. Сейчас Кремль делает ставку на то, чтобы изобразить Запад неким адом на земле.

В теленовостях и ток-шоу они вещают, что якобы энергетический кризис в Европе чуть ли не привел к борьбе за выживание. К примеру, говорят, что «британки занимаются проституцией, чтобы иметь возможность оплатить счет за электроэнергию».

Их цель не только в том, чтобы показать, насколько мир зависит от российских энергоресурсов, но и для того, чтобы россияне могли сравнить со своим собственным, часто низким уровнем жизни и подумать, что, возможно, все не так уж и плохо.

США, «The New York Times» – «россия назначает нового военного лидера на фоне раздора в окружении путина»

россия сменила генерала, ответственного за ее тяжелую войну против Украины, на фоне признаков разногласий среди главных союзников президента владимира путина – изменение, которое, по словам критиков, не повлияет на то, что беспокоит российскую армию.

Генерал Валерий Герасимов, о назначении которого Министерство обороны объявило в среду, является давним союзником Кремля, начальником Генерального штаба с 2012 года и исполнителем неудачного плана первоначального вторжения в феврале. Это был второй случай только через три месяца, когда министерство сменило руководителя боевых действий.

Внешние аналитики и российские военные блогеры заявили, что это изменение далеко от радикальной перестройки, которая нужна российским вооруженным силам, чтобы стать более эффективными.

«Сумма не меняется, просто меняются местами ее части», – написал один известный блогер под псевдонимом Рибар.

Перестановка командующих произошла после того, как Кремль резко заперечил ключевому союзнику путина по ведению боевых действий за Соледар, небольшой городок на востоке Украины.

Во вторник евгений пригожин, глава наемников ЧВК «Вагнер», заявил, что его войска взяли под контроль Соледар.

«The Wall Street Journal» – «Запад планирует новые санкции против российского нефтяного сектора»

США и их союзники готовят следующий раунд санкций против российской нефтяной промышленности, чтобы ограничить цены на российский экспорт нефтепродуктов путем расширения штрафов, которые Запад наложил на нефть страны.

На встречах по всей Европе на этой неделе официальные лица Министерства финансов обсуждали детали предстоящих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступят в силу 5 февраля. Санкции установят два лимита цен на российские нефтепродукты: один на высокостоящие продукты.

Новые лимиты будут установлены после того, как в прошлом месяце США, Европейский Союз и их союзники из Группы семи развитых демократий ограничили цену на российскую экспортную сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Эти санкции оказали относительно слабое влияние на вдохновляющие мировые цены.

россия заявила о своем первом значительном успехе в Украине с июля, захватив большую часть восточного города Соледар, когда российский высший офицер принял прямое командование военными действиями.

The Washington Times – Решительная оборона Бахмута

Российские войска в долгом, дорогом бою.

Это не столица, как Киев, не большой город, как Харьков, или жизненно важный порт, как Одесса, но провинциальный город Бахмут стал маловероятным эпицентром российской кампании в Украине, поскольку Кремль отчаянно стремится одержать символическую победу за ушедшее не так.

Напряженная битва за малоизвестный восточноукраинский город достигла критической точки за последние несколько месяцев, но военные говорят, что результат не стоит израсходованных крови и ресурсов. Начиная с прошлым летом, с большим привлечением сил, включая войска, участвовавшие в неудачном штурме на Киев, российская армия предприняла масштабную попытку взять Бахмут.

В среду российские войска применили реактивные снаряды, минометы и ракеты для обстрела соседнего соледобывающего города Соледар, несмотря на решительное сопротивление украинцев.

Тем временем президент россии владимир путин снова сменил военное руководство компанией в Украине.

Хотя считается, что менее 5% населения Бахмута, когда-то превышавшего 70 000, все еще находятся в городе, украинская армия закрепилась среди обломков, где когда-то стояли дома.

Украинская оборона была настолько устойчива, что в прошлом месяце президент Владимир Зеленский, сделав смелый шаг, заехал на разрушенную фабрику в центре города, чтобы наградить медалями некоторых из тех, кто стоял на передовой, даже когда поблизости раздавался артиллерийский обстрел. Через несколько часов господин Зеленский сел на самолет, чтобы встретиться с президентом Байденом в Овальном кабинете и выступить на совместном заседании Конгресса.

Фланговые движения российских войск к северу и югу заставили украинцев отойти от своих оборонительных позиций и развести свои линии.

Германия, «Der Tagesspiegel» – «Танки для Украины. Польша хочет коалиции для доставки Leopard»

Польша готова поставлять Украину основные боевые танки Leopard в составе международной коалиции. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в среду на пресс-конференции с президентами Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой во Львове. «Рота основных боевых танков Leopard будет передана в рамках формирующейся коалиции», – сказал Дуда.

Незадолго до этого представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил в Берлине, что ему неизвестно о любых запросах от партнеров, которые хотели бы поставить в Украину танки Leopard. Он считает «пока маловероятным», что федеральное правительство изменит свою позицию по обсуждению сторонников Украины в рамках так называемого рамштайнского формата 20 января.

В среду было непонятно, касается ли ссылка Дуды на международную коалицию для поставки основных боевых танков встречи в Рамштайне.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что на следующей неделе на заседании Контактной группы по Украине на военной базе США в Рамштайне будет принято решение о снабжении основных боевых танков.

Во время визита министра иностранных дел Анналены Бербок («Зеленые») к востоку Украины во вторник ее киевский коллега Дмитрий Кулеба повторил требование о поставках танков «Леопард». Baerbock не дал соответствующих обязательств. Все, что он сказал, это то, что существует потребность в «дальнейших поставках танков».

Правительство Германии также под давлением из-за того, что, как сообщается, британское правительство рассматривает возможность поставки Украине основных боевых танков «Челленджер 2».

Германия играет ключевую роль в возможных поставках основных боевых танков Leopard, которые будут использоваться десятком стран ЕС. Танки, разработанные в Германии, не могут продавать без согласия страны-производителя.

«Несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить Leopard 2 Украине», – сказал Tagesspiegel политик Партии зеленых Антон Гофрайтер. «Теперь канцлер Шольц отвечает за координацию доставки с другими главами государств». Только когда президент россии владимир путин признает, «что он не может достичь своих военных целей, он будет готов к переговорам».

«Neue Westfälische» – «Польша хочет поставить Украине основные боевые танки»

Украина уже давно требует поставки главных боевых танков Leopard. После долгих колебаний федеральное правительство объявило, что поставит в Украину боевые машины пехоты Marder и систему противовоздушной обороны Patriot. По танкам Leopard Берлин, однако, остается осторожным. Спикер правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что «никаких новостей для сообщения» на этот счет нет.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» – «Герой из Мариуполя»

Михаил Дианов встал на защиту Азовского металлургического завода. Его фотография облетела мир. Он выжил. Что он рассказывает?

Польша «Dziennik» – «После проигрыша Украине россия может распасться на 17 республик»

Подготовил Сергей Чернявский