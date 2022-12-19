«Война пройдет»: одесский фотограф представил панно из более чем 200 портретов (фоторепортаж)

Война пройдет… И будет весна… Такие слова можно увидеть на афише выставки одесского фотографа Александра Якимчука, открывшейся 18 декабря в галерее Городского сада ArtOdessa. Эти фразы попали туда не случайно, ведь именно это чувствуют сейчас и автор фото, и его герои.

В мае Александр взял в руки свой «Полароид» и вышел на улицы города с одним вопросом «Что у вас в сердце?». Ответы он записывал на полях мгновенных фотографий. Эти фото были собраны в единое панно, объединившее в себе 220 портретов одесситов, переживающих войну в родном городе. И, кажется, каждый посетитель найдет на нем либо себя, либо своих знакомых.

– 23 апреля, во время ракетных обстрелов, я стоял на Соборке и увидел над моей головой пролетавшие ракеты, – вспоминает Александр. – Потом я узнал, что именно они попали в жилой комплекс «Тирас», где убили маленькую девочку, ее маму и других людей… Для меня Одесса – радость, солнце, любовь. Я не знаю, как можно бомбить свет и любовь. И потому я спрашиваю: русские, а что у вас с сердцем?

Вряд ли мы получим ответ на вопросы фотографа-философа. Скорее всего, через эти фото мы узнаем еще больше о себе и своем городе, ведь на этих снимках зафиксированы моменты первых дней полномасштабной российской агрессии. Это определенная констатация того, что происходило в нашем городе: эвакуация, объятия, слезы, знаменитая «песочница», Дюк, обложенный мешками с песком. Эти кадры уже облетели мир и стали нашей общей историей. Они не просто отражают реальность, а показывают, насколько она хрупка и нежна.

Выставка будет работать до 23 декабря, вход свободный.

Фото автора