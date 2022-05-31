Военный май по-одесски: уличные коты и цветы (фоторепортаж)

Последний день военной одесской весны-2022… Завтра начинается военное одесское лето. Такой вот отсчет у нас теперь с 24 февраля – нашей общей военной зимы.

Неизменные хозяева одесских улиц – коты-«дворяне» (ясно дело, от слова «двор», ну или просто «уличные») – уже стали прятаться в тенек. Может, мне это только кажется, но они сделались более осторожными, и далеко не каждый из них, который встретился по дороге, привычно-активно реагирует на «кис-кис».

Впрочем, одесские хвостатики, скорее, все же ведут себя по принципу «кто как»: у каждого свой характер. К примеру, как мне поведала продавщица цветов на одном из одесских рынков, местный кот совершенно не поменял свои привычки во время войны. А вот женщина, которая постоянно кормит местных котов в центре города, заверяет:

– Они стали гораздо более боязливыми и осторожными. Нервные какие-то…

Другая возражает:

– Да все с ними в порядке! Также орут во время своих хвостатых разборок! У меня одно окно на улицу выходит, второе – во двор. И оттуда, и оттуда такой кошачий ор доносится!

Обе тут же сошлись на мысли, что «лучше самый громкий кошачий ор, чем вой сирен»…

А время торопится, и уже отцветает акация, которая в мае наполнила город особым чисто одесским ароматом, тоже старясь поднять настроение и приободрить.

Одесские улицы сейчас словно включились в соревнование, на какой больше цветов во всем их разнообразии. Они порой встречаются на улицах не только на клумбах, но и в неожиданных местах и под разным «ракурсом».

Взгляд сам собой их находит по дороге, более того, словно ищет специально, старясь ухватить кусочек красоты и позитива…

Уходит в историю одесский военный май… Природа и человеческие руки все стараются и стараются нас подбодрить, подарить еще один кусочек красоты.

Фото Марии Котовой