Военный аналитик Том Купер: «Большое» наступление Герасимова уже идет

Военный эксперт и историк из Австрии Том Купер, уверен, что наступление россии уже началось. Он рассказывает, где и как это происходит.

ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ

Вначале позвольте мне «порассуждать» о ситуации на оперативном уровне. Нет конца украинским заявлениям о готовящемся российском наступлении. В этом отношении к Киеву присоединились даже некоторые ведущие западные инстанции. Прежде всего: по их словам, это наступление еще не началось.

Однако, чем больше я пересматриваю доступную информацию за последние несколько дней, тем больше убеждаюсь, что это наступление уже идет полным ходом. Это просто не операция «одного удара», когда все силы и средства были бы сосредоточены в одной точке линии фронта.

А теперь откиньтесь назад, сделайте глубокий вдох и подумайте об этом. Несомненно, на Западе (Том Купер живет на Западе-прим С.Ч) нас учили — более того: внушали — ожидать «натиска советских полчищ» еще во времена (I) холодной войны, как если бы запасы войск и техники в Москве были бы «бесконечны».

Однако, по крайней мере, в настоящее время у Путина нет бесконечного запаса войск и техники. Конечно: активы у него «большие», но — как прекрасно резюмировал Павел Лужин — и у них есть свои пределы.

Кроме того, последние 11 месяцев этой войны еще раз наглядно продемонстрировали, насколько решающим для любых операций ВДВ и ВСРФ является фактор «логистики». Если логистика не работает, то целые армии ВСРФ разваливаются как карточные домики.

Даже Путин усвоил, что он может хотеть захватить все, что захочет, но ни ВДВ, ни ВСРФ не могут продвинуться вперед, если у них недостаточно припасов.

Прежде всего: сегодня не Путин микроуправляет этой «игрой» с помощью своих идиотских приказов, а Герасимов.

Он может быть настолько коррумпирован, что боссы мексиканских наркокартелей краснеют от зависти всякий раз, когда упоминается его имя, и он может преуспеть в некоторых косметических операциях, но: он умный стратег и работает так же усердно, как уродливая стриптизерша.

Итог: центральным звеном российской логистики являются железные дороги. Русские ничего не добьются в этой войне, если у них за спиной не функционируют железнодорожные пути. Вот почему — между прочим — они не «повторно атаковали Киев с юга Беларуси», как многие ожидали, еще в январе, а их «большая концентрация войск» в этой стране оказалась не чем иным, как восстановлением 2-й гвардейской мотострелковой дивизии (да, «знаменитой» Таманской….). В этой части Украины недостаточно подходящих железных дорог, чтобы поддержать (другой) такой удар и наступление.

Пока что все должно быть ясно (по крайней мере, я надеюсь, что это так).

Теперь же «большое» наступление потребовало бы от Герасимова концентрации огромного запаса припасов.

Дело в том, что, что бы ни утверждали фанаты Путлера в соцсетях, российские ПВО оказались не в состоянии защитить даже «средние» склады снабжения от украинских ударов M142, M270, Pnazerhaubitze 2000 и Caesars.

Даже несмотря на то, что реактивных снарядов M30 GMLRS всегда катастрофически не хватает, по утверждениям из Киева, регулярно подтверждаемым сообщениями местного населения, ЗСУ все равно каждую ночь взрывает как минимум один из российских складов. Свежий пример: поздно вечером 1 января ЗСУ нанесли удар по военной базе ВСРФ в школе под Мелитополем, где, как сообщается, в то время находилось 1500 российских военнослужащих. По словам местных жителей, здание взорвалось, а русские до сих пор собирают осколки.

Из-за этой угрозы Герасимов не может просто собрать достаточное количество боеприпасов вокруг одного участка линии фронта, а затем собрать много войск и пойти в атаку. Большое сосредоточение войск в одном месте, как при операции «один удар», было бы

а) быть легко обнаруживаемой разведывательными и разведывательными средствами НАТО и Украины (что, в свою очередь, позволяет ЗСУ должным образом подготовиться), и

б) будет означать множество крупных складов снабжения, которые, в свою очередь, станут отличной мишенью для украинской дальнобойной артиллерии.

Вывод налицо: ему — читай, замам Герасимова, приходится распологать и прятать «свои» припасы. Желательно во многих местах и в 50-80 км за линией фронта, а лучше в тылу нескольких участков линии фронта.

Мой тезис заключается в том, что это, в свою очередь, приводит к тому, что Герасимов проводит не «одно большое» наступление, а несколько «меньших»- по крайней мере, «меньших, чем ожидалось» и я вижу что это подтверждается последними событиями.

На прошлой неделе мы видели одну такую ​​операцию в районе Угледара. Точно, что для этого использовались 4–5 полных бригад (без «БТГ») плюс подкрепления, что означает: что-то вроде «полной общевойсковой армии».

Более того, становится очевидным, что операции такого же или даже большего масштаба проводятся в Кременной и Соледарской части.

Да, это мой вывод, но с учетом того, «что» с «ограничениями в количестве войск, которые ВДВ и ВСРФ могут обучать и развертывать одновременно», и что с «необходимостью рассредоточения запасов снабжения», плюс ограниченная способность ВСРФ продолжать наступательные операции (из-за короткой продолжительности обучения массы ее мобилизованных резервистов) все это дает основания для моего вывода.

По крайней мере, это имеет смысл, когда кто-то перекрестно исследует различные другие разработки в оперативном и тактическом планах. Например: многочисленные российские источники сообщают о чем-то вроде «усиленной охоты на украинские средства ПВО», которая «стала проблемой не только для ВКС, но и для всех других родов вооруженных сил России» — т.е. называет «Подавление ПВО противника» или SEAD (Подавление ПВО противника, также известное в США как операции «Железная рука» -прим С.Ч.).

Конечно, деталей не хватает. Сейчас я могу только сказать, что этим управляют в первую очередь подразделения ВКСРФ, оснащенные Су-34, а также с помощью Х-31 и Х-59, и некоторые, похоже, преуменьшают ситуацию, объясняя, что ВКСРФ преследует очень конкретную цель.

В частности эта цель, ЗРК «Бук М1» (т.е. украинская установка, нанесшая им несколько очень неприятных потерь).

Но в случае современной воздушной войны «нормально» не раскрывать никаких подробностей, и ограничится «мы сообщим об этом позже». Поэтому я не ожидаю, что они всплывут в ближайшее время. Слишком многое поставлено на карту. Очки:

А) дело в том, что такие отчеты есть, а значит, такие операции уже проводятся с какого-то времени (наверное недели две, если не больше), и

Б) никто не проводит крупных операций SEAD «напрасно»: такие операции чрезвычайно сложны, отнимают много времени и средств, и — за исключением одной — НАТО, сражающейся с Сербией без наземных войск в 1999 году, — предпринимаются только в поддержку наземных операций.

БИТВА У КРЕМЕННОЙ

Теперь о наработках на тактическом уровне…

Кременная … в то время как украинцы сообщили, что ожидаемое крупное наступление русских в этом районе не было начато в последние два дня, русские сообщают, что это произошло.

По их словам, на этой операции сосредоточенна (полностью) 76-й дивизия ВДВ и БАРС-13, и она проводится «в направлении Лимана, причем в трех направлениях от сел Чернопоповка, Житловка и от Кременной через Диброво.

На северо-запад, запад и юго-запад. Некоторые сообщают об атаках русских на всем протяжении Р066 до Невского и Площанки, а также о взятии Белогоровки, в то время как украинские сообщения указывают на то, что ЗСУ отразили штурм Ямполивки. Думаю, нам придется подождать и посмотреть, что из этого выйдет.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «СОЛЕДАР» И ЕГО ГЕНЕРАЛЫ «ПИДОРЫ»

Обычно я «группирую» ситуационные сводки по Донбассу в одну под названием «Битва за Донбасс». В случае развития событий в районе между Сиверском и Бахмутом я сделаю исключение по вполне конкретным причинам.

В то время как каторжники Вагнера де-факто «израсходованы» (или, по крайней мере, нуждаются в срочном подкреплении ), а то, что от них осталось, отведено от Бахмута, они присоединились к общему наступлению русских, которое тем временем было перенаправлено на север от города. Точнее: к северу от Соледара.

Еще точнее: между Сиверском и Бахмутом. То, что там происходит в последние три дня, на мой взгляд, является лучшим подтверждением моего тезиса о том, что «бооооооольшое» русское наступление в значительной степени уже происходит.

Конечно, это совсем не то, что можно было бы ожидать от ВДВ и ВСРФ перед этой войной, но это массированный толчок, и его результаты «становятся неприятными».

Это медленная, методичная общевойсковая операция с интенсивной авиацией и артиллерийской поддержкой в ​​«русском стиле».

Что самое страшное: благодаря тому, что командиры бригад и батальонов ЗСУ, дислоцированных в районе севернее Соледара, продолжают вести себя как участники того самого «легендарного» Соледарского дискуссионного клуба, русские прорвали украинскую линию фронта на ширину около 4–5 км и захватили хутора Николаевка, Николаевка и Сакке и Ванцетти, к северу от Соледара и примерно в 7–8 км к северу от Бахмута, последние два дня.

Насколько это касалось Восточного ОК ЗСУ, видно из того, что 241-я бригада (хорошо оснащенная часть из Киева, которая раньше дислоцировалась внутри Бахмута) не только передислоцировалась на север, но и контратаковала в Благодатном и восстановила контроль по крайней мере над частью села: даже первоклассная 93-я мехбригада вернулся на место боя и тем временем пытается остановить наступление русских между Сиверском и Бахмутом.

… поэтому я возвращаюсь к «старой» дискуссии о практике Восточного ОК «рассаживать» различные подразделения вдоль узкого участка линии фронта и, таким образом, создавать хаос в цепочке командования; НО, и ОСОБЕННО про недисциплинированность конкретных полевых командиров ЗСУ и их «сопротивление генералам-пидорам».

Список частей, дислоцированных вдоль линии фронта между Северском (на севере) и Бахмутом (на юге), между тем напоминает состав половины ЗСУ; по крайней мере, это напоминает ситуацию в районе Соледар-Бахмут в начале января.

Насколько я знаю, есть элементы 4-й и 17-й танковой, 10-й горнострелковой, 46-й воздушно-десантной, 61-й механизированной, 77-й воздушно-десантной, 113-й и 115-й тд, 128-й горно-штурмовой, а также 43-й артиллерийской и нескольких второстепенных сил «спецназа»… и, тем не менее, русские наступают — как правило, благодаря неподчинению украинских полевых командиров, что, в свою очередь, и потребовало отзыва 93-й мехбригады из ее (заслуженного) отпуска…

Вот когда такие вещи случаются, тогда дело в том, что вы все, господа, облажались, какими бы независимыми, вышколенными, боеспособными и сверхумными и какими бы вы ни были. И это за счет ваших войск и техники. Смиритесь с этим, примите это и, наконец, начните следовать приказам: вы можете обсуждать их до и после действия, но не во время действия, и особенно не в том случае, если вы неоднократно оказывались неправы.

В противном случае Генштабу Украины будет лучше, если он потратит время и ресурсы, отправив вас и ваши подразделения для вторжения в Вануату (государство из островов там затонуло судно для перевозки войск «Президент Кулидж», потерпевшее крушение во время Второй мировой войны -при С.Ч.)

….

Дело в том, что, как и в Соледаре в начале января, у ЗСУ достаточно сил, чтобы остановить это наступление русских. Однако до тех пор, пока Восточное ОК не наладит цепочку подчинения и те, кто находится под его контролем, не начнут выполнять их приказы, вряд ли произойдут какие-то кардинальные изменения.

ЮЖНЫЙ БАХМУТ И УГЛЕДАР

Бахмут … в другом месте… то есть на юге: я могу ошибаться, но ЗСУ, кажется, все еще держатся на этой решающей высоте над Клещеевкой, но русские продолжали продвигаться в долину на юг, а затем на запад от этого села, приближаясь к Ивановскому и дороге Т0504, соединяющая Бахмут с Константиновкой. То, что это еще одно из «медленных, методичных» — но мощных — действий русских, очевидно из того факта, что три бригады ЗСУ пытаются остановить наступление на Часов Яр и Ивановское.

Угледар … ну, когда рыбарь говорит, что «погода плохая» и «наступление остановлено» — то вы знаете, что происходит. На самом деле, ВСРФ продолжали проводить небольшие атаки, но ничего другого не добились, кроме как потерять несколько дополнительных БМП и солдат. Довольно иронично наблюдать, как у русских нет решения проблемы, как пересечь километры открытого пространства перед лицом убийственно точного огня украинской артиллерии…

Но не волнуйтесь: они попытаются снова — по крайней мере, как только штаб 58-й САА найдет достаточное количество войск, которые не испытали того, что 40-я и 155-я бригады морской пехоты ВСРФ испытали на прошлой неделе.

Редакторский перевод Сергей Чернявский

Первоисточник https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-3-february-2023-56183abaab20