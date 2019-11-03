Водолеям советуют не переедать, а тельцам беречь сердце

ОВЕН. Звезды рекомендуют Овнам не просто соблюдать меры профилактики, но и защищать организм от инфекций. Здоровье настолько уязвимо, что можно запросто подхватить что-то серьезное. Особенно если вести себя слишком легкомысленно, питаться не по режиму и переохлаждаться.

ТЕЛЕЦ. В ноябре вам не нужно бояться серьезных проблем со здоровьем, но и расслабляться также не следует. Звезды рекомендуют ограничить себя в еде: меньше жирного и жареного. Также рекомендуется заняться спортом, утренними пробежками. Но если имеются проблемы с сердцем или позвоночником, физические нагрузки противопоказаны.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды рекомендуют Близнецам меньше нервничать. Старайтесь сохранять гармоничные отношения как с близкими людьми, так и с внутренним «я». Чтобы быть здоровым и бодрым, позаботьтесь о накоплении позитивной энергии. Уделите время закаливающим процедурам, запишитесь на фитнес или в бассейн.

РАК. В ноябре вам рекомендуется заняться физическими нагрузками. Сбалансированное питание и тренировки помогут сохранить тело в тонусе, а настроение – на подъеме. Больше бывайте на свежем воздухе. Больше двигайтесь, ходите пешком, но старайтесь не переохлаждаться. В этом месяце возможны заболевания уха-горла-носа. При первых же симптомах отправляйтесь к врачу. Не занимайтесь самолечением.

ЛЕВ. Звезды не рекомендуют перегружать печень, чтобы потом не сидеть на жестких диетах и не принимать лекарства. Отдыхать нужно чаще. Спать рекомендуется на низких подушках. Также не стоит пренебрегать утренней зарядкой. Особенно укрепляйте мышцы спины.

ДЕВА. В ноябре вам грозит целый букет болезней. Одни могут стать результатом простуды или переохлаждения, другие – хронические заболевания и те, которые вы вовремя недолечили. Без квалифицированной помощи вам не справиться, поэтому сразу же при малейшем недомогании обращайтесь к врачу.

ВЕСЫ. Звезды рекомендуют отказаться от острой и соленой пищи. Особенно если у вас проблемы со здоровьем почек и поджелудочной железы. Не исключено головокружение и слабость из-за пассивного образа жизни, поэтому будьте активнее, делайте зарядку и больше ходите пешком.

СКОРПИОН. В ноябре вам не следует заниматься самолечением, если будет беспокоить нездоровье. Только после полноценного обследования организма можно поставить диагноз и назначить лечение. Не исключено плохое самочувствие из-за перепадов давления, а также головные боли и частые простуды. Ешьте больше свежих овощей и фруктов. Это поможет поддержать иммунную систему.

СТРЕЛЕЦ. Звезды напоминают, что здоровье нужно беречь и поддерживать. Не нужно ждать, пока оно полностью износится. Вы напрасно забываете о простых мерах профилактики и питаетесь всякой ерундой. Сейчас ваш организм ослаблен, иммунитет снижен, поэтому самое время заняться своим здоровьем.

КОЗЕРОГ. В ноябре вам просто необходимо настраивать себя на хорошее настроение. От этого напрямую будут зависеть ваши самочувствие и здоровье. Будьте осторожны: во время физической работы возможны ушибы и даже травмы. На обеденном столе должны быть полезные продукты, а не жирные и копченые. И старайтесь не переедать, иначе о стройной фигуре придется забыть.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям рекомендуется отказаться от гастрономических излишеств. Они могут не только привести к гастриту, но и «повесить на бока» лишние килограммы. Также звезды не рекомендуют общаться с негативными личностями. Постарайтесь мыслить позитивно и не впадать в депрессию. Удивительно, но чем радостнее и улыбчивее вы будете, тем меньше болячек к вам прилипнет.

РЫБЫ. Серьезные болезни вам в этом месяце не грозят. Единственное, что может испортить настроение, – это простуда с насморком. Добавьте в свой рацион продукты, обогащенные белком, кальцием и витамином С. В конце месяца уязвимой окажется сердечно-сосудистая система, поэтому вам в этот период лучше отказаться от физических упражнений.

Фото: ifemme.ru