Вкусно с “Одесской жизнью”: три рецепта домашней выпечки

Что может быть вкуснее домашней выпечки? Мягкий и теплый багет, пышные и румяные булочки, сытный и низкокалорийный кукурузный хлеб – вкусное дополнение к любым блюдам.

Домашний хлеб

ИНГРЕДИЕНТЫ: мука – 360 г, соль – 1,5 ч. ложки, дрожжи сухие – 1/2 ч. ложки, вода (теплая) – 360 мл.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Смешать муку с солью и дрожжами. Добавить теплую воду и вымесить однородное тесто. Скатать тесто в шар, накрыть полотенцем и оставить на ночь при комнатной температуре. Достать поднявшееся за ночь тесто из миски, слегка его отбить и снова сформировать из него шар. В предварительно прогретой кастрюле застелить дно пергаментом и выложить в нее тесто. Присыпать тесто мукой. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить в разогретую до 230°С духовку на 30 минут. Далее снять крышку и выпекать хлеб еще 10-15 минут.

Чесночные булочки с сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ: мука – 3,5 чашки, соль – 1,5 ч. ложки, сухие дрожжи – 2,5 ч. ложки, сахар – 1 ст. ложка, чесночный порошок – 1 ч. ложка, теплая вода – 1/3 стак., молоко – 2/3 стак., растительное масло – 1/4 стак., яйца – 1 шт., сливочное масло – 100 г, розмарин сушеный – 1 ч. ложка, чеснок – 5 зубч., твердый сыр – 100-150 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Смешать муку, соль, дрожжи, сахар и чесночный порошок. Влить теплую воду, молоко и растительное масло, добавить яйцо. Перемешать до однородной массы. Накрыть миску полотенцем и оставить на 30–40 минут. Растопить сливочное масло, добавить измельченный чеснок и розмарин и готовить 6-7 минут на слабом огне. Духовку разогреть до 200°С. Поднявшееся тесто разделить на 15 частей, из каждой сформировать шарик. Выложить шарики на противень, смазанный маслом, и дать настояться 20 минут. Сверху смазать булочки смесью масла, чеснока и розмарина и посыпать тертым сыром. Выпекать 20-25 минут до появления золотистой корочки.

Кукурузный хлеб

ИНГРЕДИЕНТЫ: кукурузная мука – 1 чашка, пшеничная мука – 1 стак., растительное масло – 2 ст. ложки, яблочное пюре –

1/2 чашки, яйца – 3 шт., кефир – 1/2 стак., соль – 1/2 ч. ложки, разрыхлитель – 1 ч. ложка, тертый сыр – по желанию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Духовку разогреть до 190ºC. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой, слегка смазанной растительным маслом. В большой миске смешать масло, яблочное пюре, яйца и кефир. Добавить пшеничную и кукурузную муку, соль, разрыхлитель и сыр и перемешать до однородности. Вылить тесто в форму для выпечки и выпекать 35-40 минут до золотисто-коричневого цвета.