Вкусно с «Одесской жизнью»: Необычная Шарлотка от Лилии Назаровой

Кондитер Лилия Назарова с детства любит выпечку, а сейчас занимается кондитерским искусством профессионально.

О ее необычных тортах Одесская жизнь недавно рассказывала. Мы попросили Лилию поделиться с нашими читателями рецептом простого, вкусного летнего десерта. Лилия подумала и дала рецепт фирменной Шарлотки. Сейчас, в сезон фруктов и ягод, думаем он вам пригодится.

Лилия Назарова, кондитер:

В традиционном рецепте муки и сахара в два раза больше, рассказывает Лилия, – поэтому она более плотная по текстуре. Моя шарлотка более нежная, воздушная и очень сочная (за счет фруктов и ягод). Но один недостаток у нее все же есть – съедается очень быстро, даже без чая.

Я использовала прямоугольную форму, размером 32х22 см. Если ваша форма меньше, уменьшайте количество ингредиентов. Фрукты и ягоды можно использовать те, которые вам нравятся. Яблоки можно смело заменить на абрикос или сливу. Вишню – на клубнику. Я даже с дыней пробовала печь. Вкусно!