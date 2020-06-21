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Вкусно с «Одесской жизнью»: Необычная Шарлотка от Лилии Назаровой

Вкусно с «Одесской жизнью»: Необычная Шарлотка от Лилии Назаровой

Кондитер Лилия Назарова с детства любит выпечку, а сейчас занимается кондитерским искусством профессионально.

Кондитер Лилия Назарова с детства любит выпечку, а сейчас занимается кондитерским искусством профессионально.

О ее необычных тортах Одесская жизнь недавно рассказывала. Мы попросили Лилию поделиться с нашими читателями рецептом простого, вкусного летнего десерта. Лилия подумала и дала рецепт фирменной Шарлотки. Сейчас, в сезон фруктов и ягод, думаем он вам пригодится.  

Лилия Назарова, кондитер:

В традиционном рецепте муки и сахара в два раза больше, рассказывает Лилия, – поэтому она более  плотная по текстуре. Моя шарлотка более нежная, воздушная и очень сочная (за счет фруктов и ягод). Но один недостаток у нее все же есть – съедается очень быстро, даже без чая.

Я использовала прямоугольную форму, размером 32х22 см. Если ваша форма меньше, уменьшайте количество ингредиентов. Фрукты и ягоды можно использовать те, которые вам нравятся. Яблоки можно смело заменить на абрикос или сливу. Вишню – на клубнику. Я даже с дыней пробовала печь. Вкусно!

Для приготовления шарлотки понадобятся: 

5 яиц

150 гр сахара

150 гр муки

3-4 средних яблока (порезать на ломтики)

 200 грамм вишни очищенной.

Процесс:

Яйца с сахаром взбить до очень плотной, пышной и светлой пены.

Аккуратно ввести муку в несколько приемов, осторожно перемешивая, чтобы масса не опала.

Форму застелить пергаментом, вылить тесто и выложить фрукты и ягоды, как бы вдавливая в тесто.

Выпекать 30-40 минут при температуре 180°С (ориентируйтесь по вашей духовке)

Готовность проверить деревянной шпажкой. Если она сухая, то шарлотка готова.

Приятного аппетита!

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