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Вкусно с “Одесской жизнью”: макаронная запеканка с фаршем

Вкусно с “Одесской жизнью”: макаронная запеканка с фаршем

Макаронную запеканку с фаршем можно назвать лазаньей «по-быстрому». Она и вправду напоминает по вкусу традиционное итальянское лакомство. Однако вместо соуса бешамель в блюде используется яично-сливочная смесь, а мясо дополняют овощи и приправы.

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запеканка с фаршем

Для того чтобы приготовить макаронную запеканку, нам понадобится:

  • макароны – 400 г
  • фарш – 700 г, яйца – 3 шт.
  • помидоры – 3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • сливки – 250 мл
  • чеснок – 2 зубчика
  • мускатный орех
  • масло оливковое или растительное
  • соль, перец и приправа – по вкусу

Макароны отварить в кипящей подсоленной воде с добавлением оливкового масла, 6-7 минут до полуготовности. Откинуть на дуршлаг. Нюанс: для такой запеканки с фаршем лучше всего использовать крупные макароны, однако подойдут и спагетти, которые можно выложить – изогнутыми волнами или в
виде гнездышек.

На помидорах сделать по крестообразному надрезу, ошпарить их кипятком, затем опустить на 1-2 минуты в ледяную воду. Кожицу снять, мякоть нарезать кусочками. Лук нарезать кубиками, а чеснок – ломтиками.

Разогреть в сотейнике растительное масло и обжаривать фарш, разминая лопаткой, 6-8 минут. Добавить все овощи, посыпать солью, перцем, приправой и готовить помешивая. Нюанс: мясо для запеканки лучше подготовить самостоятельно. Просто купите кусок мякоти и пропустите ее через мясорубку.

Соус для макаронной запеканки: взбить в миске яйца со сливками, приправить мускатным орехом, солью и перцем.

Разогреть духовку до 190°С. Половину макарон поместить в смазанную маслом прямоугольную посуду для запекания, посыпать 1/3 сыра. Сверху выложить половину сливочной смеси и фарш с овощами. Вновь посыпать половиной сыра. Накрыть запеканку слоем из оставшихся макарон. Залить остатками сливочно-яичной смеси и посыпать сыром. Запекать 35-40 минут.

Ориентировочная стоимость блюда – 170 грн.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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