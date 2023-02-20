Байден приехал в Украину: исторический визит 20 февраля

Значение визита президента США в Украину

Сейчас, когда украинский народ борется за само свое существование с российскими оккупантами, США – наш крупнейший союзник. Помощь этой страны Украине неоценима: Америка поставляет нам самое разнообразное современное оружие, оказывает финансовую помощь, обучает и тренирует украинских военных.

Приезд президента США в Киев – это высочайший знак уважения и поддержки нашей стране со стороны Америки. В столице Украины Джозеф Байден встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президенты обсудили всестороннее сотрудничество. В первую очередь – военные вопросы, связанные с усилением Вооруженных сил Украины до того уровня, с которым наша армия сможет освободить от российских оккупантов все захваченные ими территории, чтобы наша страна восстановила свою территориальную целостность.

«Целью российского диктатора путина является полное уничтожение Украины. Но он уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину, сколько потребуется» — заявил Джо Байден в Киеве.

Байден про цель приезда в Украину

В Твиттере американский президент так прокомментировал свой визит в Украину:

«Поскольку мы приближаемся к годовщине жестокого вторжения россии в Украину, я сегодня в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Когда путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался.

За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку – и эта поддержка будет продолжена».

Результаты переговоров украинского и американского президентов

Президент США анонсировал передачу Украине от 50 стран-партнеров 700 танков и тысячи бронемашин.

Владимир Зеленский назвал переговоры с президентом США «плодотворными» и «очень важными». Глава государства сказал, что результаты переговоров отразятся на поле боя.

Примечательно, в Украину Джо Байден приехал на поезде. В середине дня 20 февраля визит американского президента завершился, и он отправился в столицу Польши, Варшаву.

Сегодняшний визит американского президента в Украину был вторым в истории. Первый раз к нам приезжал в 2008 году Джордж Буш (старший).