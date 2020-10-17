Витаминный осенний салат с яблоком и сельдереем – рецепт

Осенний салат с сельдереем и яблоком получается невероятно легким, нежным, сытным и очень вкусным. Это блюдо простое в приготовлении и не требует больших временных и денежных затрат.

Для того чтобы приготовить витаминный салат с яблоком и сельдереем, нам понадобится: куриная грудка – 150 г, яблоко – 1 шт., корень сельдерея, грецкие орехи – 30-50 г, майонез – 3-5 ст. ложек, петрушка – 1 пучок, твердый сыр, соль и черный молотый перец – по вкусу.

Куриную грудку замочить в холодной воде, после чего отварить до готовности – мясо должно хорошо крошиться.

Корень сельдерея почистить, промыть под проточной водой и измельчить на крупной терке. Яблоки тщательно помыть, почистить от шкурки и удалить сердцевину. Мякоть порезать соломкой. Грецкие орехи мелко порубить.

НЮАНС: вместо яблок можно взять белый крупный виноград, а корень сельдерея заменить мелкорубленым стеблем – так салат получится гуще.

Вареную куриную грудку нарезать на небольшие кусочки. Затем следует соединить мясо с яблоками, сельдереем, рубленой петрушкой и грецкими орехами.

Все ингредиенты заправить майонезом, поперчить, посолить и тщательно перемешать.

НЮАНС: если вы хотите сделать диетический салат, заправьте его сметаной или домашним йогуртом.

Готовый салат при подаче посыпать тертым сыром.

Ориентировочная стоимость блюда – 56 грн.