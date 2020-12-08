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Вигвам и три вождя краснокожих: одесская Музкомедия готовит премьеру мудрого и забавного спектакля (фото)

Вигвам и три вождя краснокожих: одесская Музкомедия готовит премьеру мудрого и забавного спектакля (фото)

На сцене – вигвам. А, может, мне это только так кажется? На улице – стужа и начинающееся обледенение. А на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного происходит нечто уморительно-умопомрачительное: развеселый малыш «строит» двух взрослых мужиков по полной.

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Не только для детей

Да, вы не ошиблись: мы на репетиции предстоящей премьеры в Музкомедии — спектакля для детей и их родителей «Вождь краснокожих». Вероятно, вы уже улыбнулись, не правда ли? Тогда запоминайте: премьера мюзикла состоится 20 декабря в 11:00.

афиша спектакля

Кажется в наши непростые дни это какой-то особенный подарок: спектакль-мюзикл И. Гайденко (пьеса И.Факторовского) по поистине вечной новелле О.Генри. Музыкальный руководитель – заслуженный артист Украины Владимир Кондратьев. Художник-постановщик и художник по костюмам – Елена Лесникова. Балетмейстер-постановщик – Ирина Синникова.

«Вождь краснокожих» создается не только для детей. Это, как сразу делает акцент режиссер-постановщик мюзикла Виталий Сиников (Платов) – исключительно семейный спектакль:

– Тема ведь вечная – взаимоотношения детей и их родителей. Дети подрастают, и им определять, каким будет будущее и нашей страны, да и вообще всего человечества. Что может быть важнее и актуальнее? Большой выдумщик, непоседливый, заводной мальчишка и очень-очень занятой отец – это ведь как вечная тема «гадкого утенка». Не кажется ли вам, что это про день сегодняшний? Да, грядет Новый год, но мы готовим к новогодним праздникам не сказку, а историю с реальными персонажами, которая могла и может произойти в любой стране и в любое время. А сама история анекдотична. И, получается, мы рассказываем не самую простую историю языком анекдота. Да, все-все как у О.Генри. Но есть у нас и свои «повороты» в сюжетной линии. И, конечно, заранее мы о них говорить не будем, это сюрприз…

режиссер

Виталий Сиников (Платов)

Сюрпризов взрослых и маленьких зрителей ожидает много. Будем вам и удивительная история, которая покажется близкой, и много смеха, и радости с удовольствием.

Репетиции идут своим ходом. Вот только времена сейчас ох, какие непростые: кто-то заболевает, кто-то вынужден находиться на самоизоляции…

музкомедия, репетиция

репетиция в Музкомедии

театр, репетиция

 

театр Музкомедии, репетиция

репетиция на сцене

И три вождя сразу

А вот такое можно увидеть только в театре: передо мной – сразу три вождя краснокожих. Это 13-летний Богдан Гончаренко, 11-летний Роман Остапович и 9-летний Всеволод Пшеничный. Трудятся на сцене наравне со взрослыми, сами признаются, что иногда очень устают, но предстоящий спектакль для них – самое-самое главное. Мальчишки полны оптимизма, каждый по-своему рассуждает о своем персонаже и о своей работе:

– Он, конечно, хамовитый немного, но классный. А театр для меня – все. Я с ним всю свою жизнь хочу связать, – говорит Богдан.

юный актер

Богдан Гончаренко

– Я от репетиций получаю только удовольствие, даже если иногда устаю. А вообще я и сам точно такой, как мой герой, – признается Роман.

юный актер Роман

Роман Остапович

– Бывает иногда сложно, еще же и уроки в школе. Но все получится. Главное, что спектакль совсем скоро, и он будет отличным, – уверен Всеволод.

актер в Музкомедии

Всеволод Пшеничный

Что же, до скорой встречи на сцене, талантливые юные вожди краснокожих — непоседливые и задорные, юркие и талантливые. Главное – очень и очень позитивные и оптимистичные!

Фото автора

Афиша предоставлена пресс-службой театра

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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