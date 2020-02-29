Важные цифры: какую зарплату учтут при назначении пенсии

Перерасчет пенсии: стоит ли его ждать в марте? В течение февраля средства массовой информации активно распространяли информацию о том, что с 1 марта состоится индексация пенсий. Как и в прошлом году. На сегодняшний день мартовские пенсии уже начислены, но без индексации. Что это значит и когда ждать перерасчета? ПОДРОБНЕЕ

Как учтут стаж и зарплату: о нюансах расчета льготной пенсии В редакцию пришло письмо от Анатолия Савина, жителя пгт Серпневое Одесской области. Пенсионер задает нам несколько вопросов, на которые ему не ответили специалисты местного управления Пенсионного фонда. Они касаются подсчета стажа, а также доплаты за сверхнормативный стаж, поэтому будут интересны и другим нашим читателям. ПОДРОБНЕЕ

Военные пенсионеры пошли в суды Разговоры на тему повышения пенсий военнослужащих не стихают уже несколько лет. Сначала – потому что пенсии просто не повышали, позже – наоборот, потому что были приняты соответствующие законодательные документы о перерасчете, но они не устроили экс-силовиков. С 1 января этого года состоялся очередной (третий) этап перерасчета военных пенсий. Но это не повод сидеть сложа руки – считают военнослужащие в запасе и отставке и продолжают борьбу за свои права. Что не так с пенсионным обеспечением военнослужащих? ПОДРОБНЕЕ

Дорогие реформаторы: по карману ли Украине честные министры? Президент Владимир Зеленский поручил главе правительства Алексею Гончаруку пересмотреть неоправданно высокие премии и надбавки министров и топ-менеджеров госпредприятий. Из-за чего возник скандал с начислениями и почему уровень коррупции связывают с размером зарплаты госслужащего? ПОДРОБНЕЕ