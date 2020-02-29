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Новости Одессы и Одесской области

Важные цифры: какую зарплату учтут при назначении пенсии

Важные цифры: какую зарплату учтут при назначении пенсии

Ежемесячно Пенсионный фонд Украины определяет показатели средней зарплаты из расчета на одно застрахованное лицо. Эти данные используются для определения коэффициента заработной платы при назначении пенсий, рассчитанных согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В этом году для расчета пенсии учитывают показатели средней зарплаты за 2017-2019 годы.

МесяцПоказатели заработной платы, грн.
2017 год2018 год  2019 год
Январь5378,616930,698186,94
Февраль5590,267103,748328,77
Март5887,773828814,84
Апрель5843,437434,648664,25
Май6173,337769,169081,68 
Июнь7032,288727,0510 259,64 
Июль6174,077621,50  9308,13
Август6028,817601,55  8909,32 
Сентябрь6454,147870,29  9322,61 
Октябрь6522,778001,93  9556,37
Ноябрь6598,718137,84  9476,84
Декабрь7601,899095,4610583,1
За год6273,457810,889205,19

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала, стоит ли ждать перерасчета пенсий в марте.

Фото: Фокус

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Ирина Тихомирова
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