Важные цифры: какую зарплату учтут при назначении пенсии

Ежемесячно Пенсионный фонд Украины определяет показатели средней зарплаты из расчета на одно застрахованное лицо. Эти данные используются для определения коэффициента заработной платы при назначении пенсий, рассчитанных согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
В этом году для расчета пенсии учитывают показатели средней зарплаты за 2017-2019 годы.
|Месяц
|Показатели заработной платы, грн.
|2017 год
|2018 год
|2019 год
|Январь
|5378,61
|6930,69
|8186,94
|Февраль
|5590,26
|7103,74
|8328,77
|Март
|5887,7
|7382
|8814,84
|Апрель
|5843,43
|7434,64
|8664,25
|Май
|6173,33
|7769,16
|9081,68
|Июнь
|7032,28
|8727,05
|10 259,64
|Июль
|6174,07
|7621,50
|9308,13
|Август
|6028,81
|7601,55
|8909,32
|Сентябрь
|6454,14
|7870,29
|9322,61
|Октябрь
|6522,77
|8001,93
|9556,37
|Ноябрь
|6598,71
|8137,84
|9476,84
|Декабрь
|7601,89
|9095,46
|10583,1
|За год
|6273,45
|7810,88
|9205,19
Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала, стоит ли ждать перерасчета пенсий в марте.
Фото: Фокус
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