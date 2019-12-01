Важно знать: как повлияют на размер пенсии зарплата и стаж

Эти данные используются для определения коэффициента заработной платы при назначении пенсий, рассчитанных согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Представляем данные за три квартала этого года.

Показатели заработной платы, грн.

Месяц 2019 год Январь 8186,94 Февраль 8328,77 Март 8814,84 Апрель 8664,25 Май 9081,68 Июнь 10 259,64 Июль 9308,13 Август 8909,32 Сентябрь 9322,61

Если стажа не хватает

«Я родился 14 сентября 1959 года. Стажа у меня примерно 18-19 лет. Могу ли я оформить пенсию в 60 лет?

Сергей Дорожко, село Бугаевка, Харьковская обл.»

На сегодняшний день пенсионный возраст в Украине и для мужчин, и для женщин установлен на уровне 60 лет. Как мы понимаем, вам исполнилось 60 лет как раз в этом году. Для выхода на пенсию по возрасту в 2019 году необходимо иметь не менее 26 лет страхового стажа (требования к стажу с каждым годом будут расти и дальше).

Это предусмотрено частью 1 статьи 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Таким образом, у вас право на пенсию по возрасту на данный момент отсутствует, поскольку нет необходимого стажа. То есть оформить пенсию по возрасту в 60 лет вы не можете.

На вас распространяется часть 2 указанной выше статьи, где сказано, что при отсутствии необходимого стажа, пенсия может быть оформлена в 63 года. В вашем случае речь идет о 2022 году. Но важно понимать, что тогда вам потребуется как раз не менее 19 лет стажа. Если к тому моменту стажа будет меньше хотя бы на несколько дней, то пенсия и вовсе будет назначена в 65 лет.

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: pay-get.com

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