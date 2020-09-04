«Вам таки туда!»: объявляем что угодно, где угодно и на чем угодно

Это ж подумать только, как полезно ходить по улицам Одессы! Нет, не только в том смысле, что ходить пешком вообще хорошо, а в том, что можно узнать очень много полезнейшей информации в «режиме удаленки». В смысле — не вступая ни с кем в общение, споры и отстаивание своей точки зрения.

Город становится одной большой доской объявления! Узнать можно все — где что купить, в какое содружество вступить, по каким сайтам пройтись. Надо только всмотреться-вчитаться — и будет вам шикарный лайфхак на все случаи жизни.

Но главное — полезность. И тут большую роль играют ворота одесских домов, становясь по совместительству досками объявлений. Первым делом они сообщат, что будет с вами, если вы вздумаете здесь припарковаться. Возможные последствия, начертанные на воротах, даже затрудняюсь перечислить: получатся сплошные сексизмы и всяческая ненормативная лексика. А мы, между прочим, о полезностях.

Ну вот, к примеру, предупреждение на воротах обычного одесского дома: «Не орать, не стучать!». Здесь же имеется обоснование: «Спит ребенок».

Ступаем к другим воротам. Здесь все проще и жестче. Объявление на них повергает в ужас: «Машины не ставить. Ворота падают!». Вы после этой полезности захотите не то что машину здесь поставить, а вообще близко к этим воротам подойти?..

Если б только ворота! В самом центре города граждане вывесили не просто объявление, а целый «бордик» установили с «противомусорной» поэмой в прозе. Просьба выбрасывать мусор в контейнеры тоже может стать шедевром, если правильно исполнена. Теперь эта таки настоящая достопримечательность, с указанием, где находятся контейнеры и пояснением, почему нельзя превращать город в мусорную свалку. А вот это «не забудьте хрюкнуть!» разве не заставит вас раз и навсегда задуматься?..

Еще тенденция последних лет: вывесить объявление не на стене, не на воротах, а попросту на дереве. Ах, как постарались люди, выписывая с помощью клавиатуры компьютера и прочих современных гаджетов всяческие полезности и вывешивая их потом на кронах! «Собакам — не гадить! А нагадил — прибери!». Или вот прелесть какая: «Здесь не собачий туалет!» (тоже на кроне дерева).

Ну а в скверике рядом с Нархозом два аварийных дерева предупреждают народ о… собственной аварийности. Объявление на каждом из них гласит: «Аварийное дерево прогнило насквозь у корней. Держится только на коре». Тут вам и целая трагедия, и большая польза в смысле заботы о прохожих.

А сколько впечатлений, кроме полезностей! Стена дома? Да, тоже доска для объявлений. Здесь вам напишут, куда идти (зачем и где) и порой, как мы это успели запечатлеть, можно получить четкое направление в виде чисто одесского «вам таки сюда». И вы уже сами думайте, что имел в виду автор. Заодно задумайтесь: может, таки вам именно туда?..

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